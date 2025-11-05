Madagascar: Ambohimalaza - Une victime de rapt retrouvée avec des blessures

5 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une femme âgée, enlevée vendredi dernier à Ankazondandy, dans le district de Manjakandriana, a été retrouvée inconsciente dans un champ à Ambohimalaza, lundi soir. Ses cheveux avaient été arrachés. Quelqu'un avait écrit « mpamosavy » (ce qui signifie sorcière) sur son dos à l'aide d'un objet pointu.

Elle a été prise en charge par la gendarmerie et admise à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Elle a repris connaissance après avoir reçu des soins. La brigade d'Andriampamaky a diligenté une enquête.

Au cours de l'enlèvement, un véhicule 4x4, accompagné de deux motos, s'est arrêté devant la maison de la victime, selon sa famille. Son mari, malade, est resté impuissant face à la scène. Les riverains ont d'abord cru que les enfants du couple étaient venus leur rendre visite. Mais peu après, le tout-terrain a redémarré brusquement, et une voisine a entendu un cri isolé de la femme. Depuis ce moment, aucune nouvelle n'avait été reçue jusqu'à sa découverte.

