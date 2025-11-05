Madagascar: Naufrage en mer - Les onze corps seront enterrés à Katsepy

Depuis lundi et jusqu'à hier mardi, au total, quatorze corps, dont sept de femmes, ont été retrouvés par les habitants et les sauveteurs de l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF), sur les plages et en pleine mer de Katsepy et de Mahajanga.

Trois autres cadavres, tous de sexe masculin, ont été récupérés sur la plage de Belinta (secteur 3), au Grand Pavois (secteur 6) et à Maroala hier matin. Un écouteur et un chargeur de téléphone ont été retrouvés près de ce dernier. En outre, le passeport somalien appartenant à la victime retrouvée au Grand Pavois ainsi que deux autres passeports retrouvés à Katsepy lundi, ont confirmé la nationalité de ces victimes.

Le dernier naufragé retrouvé sur la plage de Belinta, hier vers 7h30 du matin, était torse nu.

L'Organe mixte de conception (OMC), dirigé par le vice-président de l'Assemblée nationale (VPAN), le député Afakandro Christian, s'est réuni lundi soir au siège de l'APMF de Mahajanga pour discuter des mesures à prendre concernant ces corps.

« Nous avons déjà contacté le maire de la commune rurale de Katsepy : les onze cadavres découverts lundi sur place seront enterrés là-bas. Un tracteur a été mis à disposition pour transporter les corps d'Antrema à Katsepy. Le VPAN a pris en charge les linceuls. Nous avons constaté que tous ces naufragés ne portaient aucun gilet de sauvetage. De plus, après vérification des passeports, les Somaliens étaient en situation régulière en débarquant à l'aéroport d'Ivato. Le Centre de surveillance des pêches de Mahajanga a mobilisé le navire rapide « Atsantsa » pour les opérations de sauvetage depuis lundi après-midi. Et l'APMF a pris en charge mille litres de gasoil pour le déplacement du navire », explique le directeur de l'APMF, l'officier de la Marine marchande Ronsard Franck Rakotozafiarimamy.

Le médecin du Bureau municipal d'hygiène de Mahajanga, le Dr Hyacinthe Randrianjafy, a confirmé que les corps de ces quatorze victimes étaient en état de décomposition avancée et méconnaissables. « Au vu et au constat de ces dépouilles, la mort remontait à quarante-huit à soixante-douze heures avant leur découverte », déclare le médecin.

Des éléments de la Gendarmerie nationale, de la Police judiciaire et de la brigade portuaire ont été dépêchés à Katsepy lundi soir. Un représentant du vice-consul des Comores faisait également partie de la délégation qui s'est rendue sur place, afin de déterminer si les victimes étaient de nationalité comorienne.

Cette nouvelle a attiré l'attention des familles des vingt-neuf passagers du bateau AW, qui devait rejoindre Mayotte, mais a disparu depuis le mois de juin. Cela fait désormais plus de quatre mois que ce navire battant pavillon majungais a disparu après son départ du port de Mahajanga.