Congo-Kinshasa: 'Il est important que l'aéroport de Goma rouvre'(J.Borgstam)

Du 3 au 5 novembre, Johan Borgstam, le Représentant spécial de l'Union européenne (UE) pour la région des Grands Lacs était en visite essentiellement en RDC.

Ce mercredi, Johan Borgstam a tenu un point de presse à Kinshasa où il est revenu sur la situation sécuritaire dans l'Est du de la RDC et les différents efforts de médiation qui sont mis en place pour le retour de la paix durable dans cette partie du pays.

Il a insisté pour la réouverture de l'aéroport de Goma qui serait selon lui un message clair et concret pour les populations et permettrait aussi de rétablir les services de base dans ces territoires.

La réouverture de l'aéroport de Goma est-il un objectif majeur ?

C'est d'une importance extrême que l'aéroport de Goma soit réouvert, même à petite échelle. Pour les populations meurtries dans l'Est de la République démocratique du Congo, pouvoir faciliter quelques vols humanitaires, ça serait en soit un signal très fort. Et ça serait aussi une manière de faire que ce clivage entre les réalités diplomatiques et les réalités sur le terrain ne soit plus si grand. Cela permettra de donner un signal aux populations sur le terrain sur le fait qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance des vols plutôt symboliques.

Peut-on s'il vous plait revenir sur la place de l'Union africaine ? Vous disiez tout à l'heure que vous saluiez les efforts du Qatar et des Etats-Unis. Quelle est pour vous la place que va jouer l'Union africaine parce qu'elle très peu audible sur ce conflit ?

Je suis convaincu qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le rôle de la médiation africaine. Et nonobstant la manière exacte dont va aboutir le processus de Doha et celui de Washington, la sous-région restera fortement impliquée surtout par rapport à la mise en oeuvre de Doha et Washington. Et c'est pour ça que c'est d'une grande importance pour l'Union européenne de soutenir les efforts de la médiation africaine.