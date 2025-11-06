Au Soudan, la Cour pénale internationale (CPI) évoque des possibilités de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, suite aux massacres d'El-Fasher, la principale ville de l'Etat du Darfour Nord, dans l'Ouest du pays, tombée, le 26 octobre dernier, entre les mains des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du Général Mohamed Hamdane Daglo dit Hemetti.

Lequel est engagé depuis 2023, dans une lutte à mort pour le pouvoir, contre son allié d'hier devenu son rival d'aujourd'hui, le Général Abdel-Fattah al Burham, à la tête de l'armée régulière. Toujours est-il qu'entre exécutions, pillages, viols, la ville qui ne cesse de compter ses morts, est devenue, en quelques jours, un véritable champ de ruines où des familles entières ont été parfois décimées.

C'est dans ce contexte de nouvelle flambée de violences au pays de Omar El Béchir que le bureau du procureur du tribunal de La Haye a donné de la voix, le 3 novembre dernier, pour mettre en garde les belligérants sur les exactions dont ils sont soupçonnés de se rendre coupables, et qui tombent sous le coup de poursuites judiciaires.

La guerre au Soudan a engendré l'une de pires crises humanitaires au monde

Une sortie qui se veut d'autant plus un coup de semonce supplémentaire que cela fait plus de deux ans maintenant que l'institution de Karim Khan s'intéresse au conflit soudanais, notamment à travers les enquêtes sur les crimes commis au Darfour.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en procédant à une telle mise en garde, la CPI est dans son rôle. D'autant plus qu'au regard des atrocités commises, elle a des raisons de monter au créneau, en brandissant l'épouvantail de la Justice internationale pour réfréner les ardeurs des belligérants. La question qui se pose est de savoir si cette sortie aura l'effet dissuasif escompté. Et quel impact cela pourrait avoir sur la guerre au Soudan ?

La question est d'autant plus importante que depuis tout le temps que l'institution judiciaire internationale a manifesté sa préoccupation par rapport à la situation critique qui prévaut dans le pays, les violences ne cessent de redoubler en termes de tueries de masse, de bombardements et autres attaques parfois ciblées contre des hôpitaux ou des sites humanitaires. Toujours est-il que, entre sièges de villes par les combattants et déplacements de populations fuyant les combats, la guerre au Soudan a engendré l'une de pires crises humanitaires au monde.

Et c'est de bonne guerre que la CPI s'invite dans ce conflit qui a déjà fait des milliers de morts et des millions de déplacés au sein de populations désemparées, qui ne savent plus à quel... sauveur se vouer. Mais, au-delà de son rôle qu'elle semble décidée à jouer, la question fondamentale qui se pose est de savoir si la CPI a la capacité de peser sur la guerre afin de contraindre, d'une façon ou d'une autre, les belligérants à déposer les armes.

Il faudra plus que des menaces et des mandats d'arrêt pour contraindre les belligérants au dépôt des armes

La question est d'autant plus fondée que les multiples interpellations de l'institution judiciaire internationale ainsi que des organisations de défense des droits humains, sont souvent restées sans effet. On en veut pour preuves les nombreux mandats d'arrêts émis à l'époque contre le président déchu, Omar el Béchir, qui n'ont jamais été exécutés.

Et en vingt ans de saisine par le Conseil de sécurité de l'ONU, la CPI n'a pu juger qu'un seul chef Janjawid, en la personne de Ali Muhammad Abd-Al-Rahman, condamné en octobre 2025, pour son rôle dans les atrocités commises par le groupe paramilitaire qu'il dirigeait lors de la campagne 2003-2004 dans la région du Darfour. C'est dire les limites de la juridiction de La Haye dans ce conflit soudanais. C'est dire aussi que dans ce sombre dossier soudanais, il faudra plus que des menaces et des mandats d'arrêt pour contraindre les belligérants au dépôt des armes.

Et l'expérience ayant montré que ce sont généralement les vaincus qui répondent de leurs actes devant les juridictions internationales, il faut craindre que cette sortie de la CPI qui ne dispose pas de moyens de coercition, ne contribue à braquer davantage les belligérants en les poussant à poursuivre leur folie meurtrière dans l'espoir d'une hypothétique victoire militaire sur le terrain.

Sans oublier tous ces parrains tapis dans l'ombre, qui tirent leurs marrons du brasier soudanais, et qui n'ont aucun intérêt à ce que cette guerre connaisse de sitôt son épilogue. Pendant ce temps, ce sont les pauvres populations, parfois livrées à elles-mêmes, qui paient le plus lourd tribut d'une guerre qu'elles n'ont pas demandée. De quoi faire regretter au peuple soudanais, sa révolution contre le dictateur Omar el Béchir. Pauvre Soudan !