Soudan: Le pays crée trois organismes nationaux pour la transformation numérique

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a promulgué aujourd'hui un décret pour la création de trois nouveaux organismes nationaux placés sous la tutelle du ministère de la Transformation numérique et des Communications.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour restructurer ses institutions et renforcer leur efficacité dans la gestion des affaires publiques.

Cette décision fait partie d'un processus de réforme plus vaste visant à moderniser la structure de l'État et à développer ses outils de gestion à travers la transition vers un système numérique unifié et fondé sur la connaissance.

Ce système sera régi par des politiques nationales claires favorisant l'efficacité, la transparence et la souveraineté numérique.

Cette mesure constitue un pilier essentiel du Programme national de transformation, qui vise à permettre à l'État de fournir des services plus efficaces, de protéger son cyberespace et de garantir une utilisation sûre et équitable des données et des informations.

Les nouveaux organismes sont l'Autorité de la transformation numérique, l'Autorité soudanaise des données et de l'intelligence artificielle et l'Autorité soudanaise de la cybersécurité.