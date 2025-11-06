Nigeria: Un séminariste mort aux mains de ses ravisseurs, un autre libéré

5 Novembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — L'un des trois séminaristes âgés de 15 à 16 ans, enlevés le 10 juillet lors de l'attaque du Petit Séminaire de l'Immaculée Conception, à Ivianokpodi, dans le diocèse d'Auchi, dans l'État d'Edo (sud du Nigeria), a été libéré.

Au cours de l'attaque, un membre des forces de sécurité, Christopher Aweneghieme, a été tué (voir Fides 12/7/2025). Le garçon libéré est Joshua Aleobua, tandis qu'un autre séminariste, Japhet Jesse, avait été libéré le 18 juillet. Malheureusement, le troisième garçon enlevé, Emmanuel Alabi, n'a pas réussi à s'en sortir vivant. Il a perdu la vie au cours de cette tragédie.

C'est le diocèse d'Auchi qui a annoncé la libération de Joshua Aleobua et la fin tragique d'Emmanuel Alabi dans un communiqué transmis à l'Agence, « rappelant l'épisode dramatique qui s'est produit dans la nuit du 10 juillet, lorsque le petit séminaire de l'Immaculée Conception, à Ivianokpodi, a été attaqué par des bandits armés. Au cours de l'assaut, trois séminaristes - Japhet Jesse, Joshua Aleobua et Emmanuel Alabi - ont été enlevés ».

« Nous rendons grâce à Dieu pour la libération de Japhet Jesse, quelques jours après son enlèvement, et, plus récemment, celle de Joshua Aleobua, qui a retrouvé la liberté le 4 novembre », poursuit le communiqué signé par le père Linus Imoedemhe, vice-directeur des communications sociales du diocèse d'Auchi. « Cependant, c'est avec une profonde douleur que nous annonçons la disparition du séminariste Emmanuel Alabi, qui a perdu la vie au cours de l'enlèvement ».

« Mgr Gabriel Ghiakhomo Dunia, évêque d'Auchi, a exprimé sa profonde douleur et sa tristesse face à la perte du jeune séminariste et a invité les agences de sécurité à intensifier leurs efforts pour protéger la vie et les biens de tous les citoyens », poursuit le communiqué.

Le communiqué poursuit en affirmant que « Mgr Dunia a mis en garde les dirigeants politiques contre le fait de fermer les yeux sur la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays, les exhortant plutôt à donner la priorité à la sécurité et au bien-être de la population plutôt qu'aux ambitions politiques en vue des élections de 2027 ».

