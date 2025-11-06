Congo-Brazzaville: Justice - L'OLPA salue la libération d'un journaliste à Kinshasa

5 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Lucien Dianzenza

Selon l'ONG, Paul Mupanza Kasongo, a quitté la prison centrale de Makala, le 31 octobre, après 12 mois de détention, et le paiement d'une amende d'un million de francs congolais.

L'Organisation non gouvernementale de défense et de promotion de la liberté de la presse, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (OLPA), a salué la libération de Paul Mupanza Kasongo, journaliste basé à Kinshasa et travaillant pour le média YouTube Buisson Ardent. "Il a quitté la prison centrale de Makala, le 31 octobre 2025, après 12 mois de détention, et le paiement d'une amende d'un million de francs congolais (équivalent de 450 dollars américains)", a écrit l'OLPA dans un communiqué du 2 novembre 2025.

L'ONG a rappelé que le journaliste Mupanza a été reconnu coupable par le Tribunal de mettre à mal la paix dans la commune de/Matete, qui l'a condamné à douze mois d'emprisonnement le 23 janvier 2025 après avoir diffusé, les 18 et 20 mars 2024, une émission intitulée « Qui dit vrai ? ».

Selon l'OLPA, en effet, au cours de l'émission, ce journaliste a assuré que Laurent Batumona, président du parti politique Mouvement de solidarité pour le changement (MSC) et membre de la plateforme présidentielle Union sacrée de la Nation, serait l'un des soutiens présumés de la milice Mobondo qui sème la terreur dans la province de Maï-Ndombe et une partie de Bandundu. "Interpellé le 1er novembre 2024, il a été détenu au Parquet de grande instance de Kinshasa/Matete, avant d'être transféré à la prison centrale de Makala en janvier 2025", a précisé cette organisation.

