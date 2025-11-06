Congo-Brazzaville: Cop 30 - Denis Sassou N'Guesso à Belém

5 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, est arrivé à Belém, au Brésil, le 5 novembre pour prendre part à la 30ème Conférence de l'Organisations des Nations Unies sur le changement climatique (Cop30).

Réunissant les pays signataires de la convention-cadre de l'ONU, la Cop 30 portera sur les efforts nécessaires pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5°C. Y seront présentés de nouveaux plans d'action nationaux ainsi que les progrès réalisés concernant les engagements financiers pris lors de la Cop 29.

A la tribune de cette réunion onusienne, le chef de l'Etat congolais ne manquera pas de réitérer son plaidoyer pour la préservation des écosystèmes mondiaux en général et tropicaux en particulier. Sans oublier l'appel aux pays pollueurs à financer le combat contre le changement climatique.

En rappel, lors du premier Congrès des peuples autochtones et des communautés locales de l'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong tenu à Brazzaville en mai dernier, une délégation a appelé le président Denis Sassou N'Guesso à défendre pendant la Cop 30 la voix des peuples autochtones qui contribuent à la bonne gestion de la biodiversité et des écosystèmes forestiers.

