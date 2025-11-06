Congo-Kinshasa: Fermeture définitive du site minier de Lomera par l'AFC-M23

5 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le site minier de Lomera dans le groupement de Luhihi au nord du territoire de Kabare (Sud-Kivu) été définitivement fermé mardi 4 novembre par l'AFC-M23.

Les opérateurs économiques, qui avaient choisi d'investir dans l'exploitation artisanale d'or à Lomera, ont commencé à évacuer leurs outils de travail. D'autres encore éprouvent d'importantes difficultés pour assurer le transport de leurs lourds engins, tels que les concasseurs ou encore les motopompes.

Le mouvement citoyen Pamoja kwa Amani (Tous pour la paix) estime que la fermeture de ce site, pour des raisons inconnues jusqu'ici, vient aggraver les souffrances des habitants de Lomera, dont nombreux vivent de cet artisanat.

"La population du Kivu souffre déjà terriblement avec tout ce que nous sommes en train de connaitre comme conséquences de la guerre. Et à Bukavu, toutes les activités économiques sont totalement paralysées, le traumatisme est à son comble, les banques et les coopératives ne sont pas opérationnelles, bref la situation économique est catastrophique", déplore un activiste de ce mouvement citoyen, Jean-Chrisostome Kijana.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour cette population "déjà martyrisée", poursuit-il, le site de Lomera à Luhihi représentait une source de revenu et d'alimentation pour plusieurs milliers de ménages.

Io redoute un regain de la criminalité dabs la zone; "parce que tous ces gens qui étaient actifs dans ce site vont se retrouver sans activité et ils risqueraient de se livrer a des actes de vandalisme, à des actes de violence".

Et de l'autre côté, beaucoup de personnes - notamment des femmes - qui avaient pris des crédits pour aller lancer des activités à Luhihi, à Lomera, retrouvent aujourd'hui totalement abandonnées.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.