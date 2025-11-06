Ile Maurice: Air Mauritius accueille un nouvel ATR 72-600

Air Mauritius franchit une nouvelle étape dans la modernisation de sa flotte régionale. La compagnie a accueilli un nouvel avion ATR 72-600, baptisé Île-aux-Aigrettes et immatriculé 3B-NCV, le mardi 4 novembre. Cela, en remplacement d'un ATR 72-500 actuellement en service. L'appareil a atterri à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam dans la soirée.

Parti de Toulouse Francazal la veille, le 3 novembre, le vol de convoyage a effectué plusieurs escales avant de rejoindre Maurice.

Plus moderne et plus performant, l'ATR 72-600 se distingue par une cabine repensée, offrant davantage de confort, une expérience-passager améliorée et un cockpit équipé des dernières technologies avioniques.

L'appareil sera principalement déployé sur les lignes régionales desservant Rodrigues et La Réunion, des routes stratégiques pour Air Mauritius, où la gamme ATR demeure un pilier des opérations court-courriers.

Ce nouvel ajout intervient quelques mois après l'arrivée d'un premier ATR 72-600, en août dernier. Il s'inscrit dans la stratégie de la compagnie nationale visant à moderniser sa flotte et à renforcer la connectivité régionale de l'île.