Tunisie: Inflation - Légère baisse à 4,9 % en octobre 2025 (INS)

5 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le taux d'inflation a atteint 4,9%, au mois d'octobre 2025, contre 5% le mois précédent, indique l'Institut national de la statistique (INS) dans une note publiée mercredi et consacrée à «l' Indice des prix à la consommation - Octobre 2025 ».

Ce recul s'explique essentiellement par le ralentissement du rythme d'évolution des prix du groupe des produits alimentaires (5,6% en octobre 2025 contre 5,7% en septembre 2025) et des prix du groupe des services des restaurants, cafés et hôtels (7,5% en octobre 2025 contre 10,1% en septembre 2025), selon l'INS.

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 5,6%, a-t-on ajouté. Ceci s'explique principalement par la hausse des prix des légumes frais (+ 21,4%), des prix de la viande d'agneau (+18,8%), des prix des poissons frais (+9,9%), des pris de viande bovine (+9,8%) et des prix des fruits frais (+ 9,2%).

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont baissé de 22,2%, selon la même source.

Sur un autre plan, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 5% en raison de la hausse des prix des produits de l'habillement et chaussures de 9,2% et des produits d'entretien courant du foyer de 5%.

Pour les services, l'augmentation des prix est de 4,2% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services du groupe restaurant, cafés et hôtels de 7,5%.

En octobre 2025, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a baissé pour s'établir à 5,1%, contre 5,2% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) ont enregistré une hausse de 6% sur un an.

S'agissant des prix des produits encadrés, ils ont augmenté quant à eux de 1,1%. Les prix des produits alimentaires libres ont connu une hausse de 6,4% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

// Augmentation de 0,7% des prix à la consommation sur un mois

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,7% au mois d'octobre 2025 par rapport au mois de septembre 2025.

Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix de l'habillement de 6,4%, des prix du groupe « Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » de 0,4% ainsi que des prix des produits alimentaires avec un taux de 0,1%.

Pour ce qui des prix des produits alimentaires, ils ont augmenté de 0,1%, sur un mois, en raison de la hausse des prix des légumes frais de 1,3%, des prix des huiles alimentaires de 0,7%, des prix de la viande de bovines de 0,3%.

En octobre, les prix des produits du groupe «habillement et chaussures » ont augmenté de 6,4% en raison de la fin des soldes d'été. Ainsi les prix des articles d'habillement ont cru de 6,3%, ceux des chaussures de 7,4%, ceux des tissus de 1,6% et ceux des accessoires divers de 2,1%.

En revanche, les prix de la viande ovine ont diminué de 1,3 %, et ceux de la volaille de 0,4 %.

Par secteur, les groupes « Produits manufacturés » et « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 1,9% et 1,4%.

Par régime, les groupes « Non alimentaire libre » et « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement3,1% et 1,6%.

