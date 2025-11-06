Sénégal: Accusé d'avoir suspendu 7TV et TFM sur la TNT - Le CNRA dément et exige la reprise du signal

5 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par O GOUDIABY

Le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) a tenu à clarifier sa position après la suspension de la diffusion des chaînes 7TV et TFM sur la TNT. Dans un communiqué publié à l'issue de sa séance du 5 novembre 2025, l'autorité de régulation affirme « n'avoir pris aucune mesure de suspension à l'encontre des médias concernés ».

Face aux interrogations suscitées par l'interruption du signal, le CNRA rappelle qu'il exerce une mission de régulation indépendante, conformément à la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006. Il souligne sa responsabilité de veiller au respect des règles légales et déontologiques encadrant les médias audiovisuels.

Réaffirmant son attachement « à la liberté de la presse et au pluralisme », piliers du paysage médiatique sénégalais, le CNRA a ordonné à l'opérateur de diffusion TDS SA de rétablir sans délai les signaux des deux chaînes sur la TNT.

L'institution se dit par ailleurs disposée à « contribuer à un climat de dialogue, de sérénité et de respect des droits et devoirs des médias », tout en restant vigilante à l'évolution de la situation. Ce rappel à l'ordre vise à garantir la continuité du service audiovisuel public et la préservation du pluralisme d'expression dans un contexte de forte tension médiatique.

