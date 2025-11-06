Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 novembre 2025

revue de presse

Cameroun : Paul Biya prête serment aujourd’hui pour un huitième mandat

Ce jeudi 6 novembre 2025, le président camerounais Paul Biya prêtera serment pour un huitième mandat à la tête du pays, exactement 43 ans jour pour jour après son accession au pouvoir. À Yaoundé, la capitale, tout est prêt pour une cérémonie d’investiture à la fois solennelle et fortement encadrée par un dispositif de sécurité exceptionnel.

Les drapeaux flottent dans les rues, les forces de l’ordre sont omniprésentes et le Parlement s’apprête à accueillir, dès la mi-journée, le chef de l’État et son épouse pour une cérémonie empreinte de faste. Près de 1 500 invitations ont été envoyées à des responsables politiques, diplomatiques et institutionnels, selon l’Assemblée nationale, organisatrice de l’événement. (Source Libreinfo.net)

Diplomatie : L e Mali au cœur des inquiétudes américaines

Le secrétaire d’État adjoint américain, Christopher Landau, s’est entretenu mardi avec le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, pour évoquer les défis sécuritaires régionaux.

Sur le réseau X, le diplomate américain a salué les forces armées maliennes pour leurs efforts dans la lutte contre les groupes extrémistes, en particulier le JNIM, affilié à Al-Qaïda.

Depuis septembre, ce groupe a imposé un blocus sur les importations de carburant, asphyxiant l’économie du pays. Des camions-citernes ont été attaqués alors qu’ils tentaient de ravitailler la capitale, Bamako. (Source Africanews )

Municipales de New York : Zohran Mamdani , la victoire d'un candidat aux racines africaines

La victoire historique mardi 4 novembre du socialiste Zohran Mamdani , premier musulman élu maire de New York, fait aussi réagir en Afrique. Notamment en Ouganda où il est né en 1991, et en Afrique du Sud où sa famille a passé quelques années.

C'est un message au ton très personnel, publié sur les réseaux sociaux le 14 janvier 2021, date des dernières élections générales en Ouganda. Zohran Mamdani y déclarait : « Je suis né à (...) Kampala en 1991. Je n'ai connu depuis qu'un seul président ougandais : Yoweri Museveni. Aujourd'hui, il se présente encore aux élections. Mais en travers de sa route, il y a Bobi Wine . » (Source RFI)

Tchad Connexion 2030 : Le pays cherche 30 milliards de dollars pour son décollage économique

Le Tchad lance une ambitieuse offensive diplomatique pour financer son plan de développement 2024-2030. À travers la table ronde « Tchad Connexion 2030 », prévue à Abou Dhabi, le pays espère mobiliser 30 milliards de dollars pour moderniser ses infrastructures et relancer son économie. Un pari stratégique pour ancrer durablement le Tchad sur la carte des investisseurs mondiaux.

L’événement, qui se tiendra à Abou Dhabi, s’annonce comme une plateforme majeure pour le gouvernement tchadien. Il sera officiellement lancé lors du Forum sur le commerce et l’investissement Émirats arabes unis-Tchad. L’objectif est clair : faire du Tchad un pays « connecté, compétitif et durable » en se positionnant au carrefour de l’Afrique et du Golfe. (Source Afrik.com)

Amnesty International dénonce des violations "généralisées" des droits des migrants en Tunisie et accuse l’UE de "cynisme"

Dans un rapport publié jeudi 06 novembre, Amnesty International alerte sur de graves violations des droits humains visant les migrants en Tunisie, citant des cas de viols, de tortures et de violences racistes. L’ONG fustige également l’Union européenne pour son accord migratoire avec Tunis, signé « sans garanties en matière de droits humains ».

Menée entre février 2023 et juin 2025, l’enquête d’Amnesty International s’appuie sur les témoignages de 120 migrants et réfugiés, principalement originaires de Guinée et du Soudan. Selon l’organisation, « le système d’immigration et d’asile de la Tunisie repose désormais sur des méthodes de maintien de l’ordre racistes » et un « mépris global pour la dignité et la sécurité des personnes noires ». (Source Africa Radio)

Le Soudan crée trois organismes nationaux pour la transformation numérique

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a promulgué aujourd'hui un décret pour la création de trois nouveaux organismes nationaux placés sous la tutelle du ministère de la Transformation numérique et des Communications.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour restructurer ses institutions et renforcer leur efficacité dans la gestion des affaires publiques.

Cette décision fait partie d'un processus de réforme plus vaste visant à moderniser la structure de l'État et à développer ses outils de gestion à travers la transition vers un système numérique unifié et fondé sur la connaissance. (Source Sudan News Agency)

Burkina Faso : L ’Etat lance la Radio télévision éducative

Le gouvernement du Burkina Faso a officiellement lancé le 4 novembre 2025 à Ouagadougou la Radio Télévision éducative (RTE), conçue pour diffuser des contenus pédagogiques mettant l’accent sur le civisme et le patriotisme. D’après le ministre de l’Administration territoriale Emile Zerbo , cette initiative permettra de soutenir l’apprentissage des élèves, enseignants et parents, en particulier dans les zones difficiles d’accès. (Source Africa 24)

CAN féminine 2026 : La CAF étend la compétition à 16 nations

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a approuvé l'élargissement de la Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN) de 12 à 16 équipes, à partir de la prochaine édition prévue au Maroc du 17 mars au 3 avril 2026, a appris l'APS de l'instance dirigeante du football africain.

Onze équipes, en plus du Maroc, pays hôte, ont validé leur participation à cette édition de la CAN féminine dont les éliminatoires se sont achevés fin octobre.

Le comité exécutif de la CAF a adopté, dans le même temps, un mécanisme de sélection pour déterminer les quatre équipes supplémentaires à intégrer, à partir du classement mondial féminin de la FIFA. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Finance : Après vingt ans d'absence, le Congo de retour sur les marchés internationaux

Le Congo-Brazzaville a effectué mercredi 5 novembre 2025, son retour sur les marchés financiers internationaux après vingt ans d'absence. Concrètement Brazzaville a émis un titre obligataire pour un montant de 670 millions de dollars américains - cela veut dire que le pays a levé cet argent pour refinancer sa dette publique.

Cette émission de titre obligataire a été placée sur le marché principal de la Bourse de Londres. En échange, ces 670 millions de dollars serviront à refinancer une partie de la dette congolaise qui arrivait à échéance. (Source Les Echos du Congo Brazzaville)

Pétrole : La Côte d’Ivoire prend la présidence de l’APPO

Le nouveau président de l’Association des pays producteurs de pétrole africains (APPO), l’Ivoirien Mamadou Sangafowa -Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, entend donner la priorité au projet de la Banque africaine de l’énergie, pour son mandat.

La Côte d’Ivoire assurera la présidence de l’Association des pays producteurs de pétrole africains (APPO) en 2026. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa -Coulibaly, a été officiellement désigné à l’issue de la 48ᵉ réunion du Conseil des ministres de l’APPO, tenue les 4 et 5 novembre à Brazzaville.

Le ministre ivoirien, Mamadou Sangafowa -Coulibaly, succède à Bruno Jean Richard Itoua , ministre congolais des Hydrocarbures. Cette passation intervient à un moment crucial pour le continent. (Source Apanews )