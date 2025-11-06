Dakar — L'équipe nationale du Sénégal et celle du Kenya vont s'affronter pour la cinquième fois de leur histoire, en match amical le 18 novembre à 15h GMT, au Mardan Sports Complex, à Antalya (Turquie), a annoncé la Fédération sénégalaise de football, mercredi, sur ses comptes sociaux.

Les Lions du Sénégal disputeront ce deuxième match amical contre les Harambee Stars du Kenya, trois jours après leur rencontre contre le Brésil à Londres.

Le Sénégal et le Kenya vont s'opposer pour la cinquième fois de leur histoire depuis leur première confrontation en mars 1990, lors de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Annaba, en Algérie. Le match s'était soldé par un score nul (0-0).

Le Sénégal s'est imposé à trois reprises contre le Kenya, à chaque fois sur le score de 3-0, toujours lors de phases de groupes d'une CAN. Le match du 18 novembre constituera donc la première confrontation amicale entre les deux équipes.

La deuxième rencontre a eu lieu le 16 janvier 1992, lors de la CAN à Dakar. Douze ans plus tard, les deux équipes se retrouvent à la CAN 2004 à Bizerte, en Tunisie, puis 15 ans après, elles partagent de nouveau le même groupe à la CAN 2019 au Caire, en Égypte.

Six ans après cette dernière confrontation, elles se croiseront en match amical à Antalya en Turquie.