Sénégal: Le Premier ministre salue la 'démarche de rupture' adoptée dans la mise en oeuvre des politiques publiques

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a salué, mercredi, la "démarche de rupture" dans la mise en oeuvre des politiques publiques majeures menées par le gouvernement, afin de mieux satisfaire les attentes des populations.

Dans son intervention en Conseil des ministres, le Premier ministre a, "tout d'abord, indiqué la démarche de rupture entreprise par le gouvernement, dans la mise en oeuvre des politiques publiques majeures, pour mieux satisfaire les attentes des populations dans des domaines cruciaux de leur vie quotidienne", a renseigné le communiqué du Conseil des ministres.

"Plusieurs progrès ont été enregistrés par le gouvernement, parmi lesquels l'approvisionnement en eau potable, notamment la finalisation des études des autoroutes de l'eau et le lancement des travaux prévus en 2026, au profit des centres urbains du triangle Dakar, Mbour, Thiès, de Touba ainsi que de vingt-huit localités traversées, notamment au profit des populations riveraines du Lac de Guiers", a indiqué Ousmane Sonko cité dans le texte.

Dans le domaine de l'éducation, Ousmane Sonko s'est réjoui "des avancées dans la gestion des examens et concours, la carrière des enseignants, la résorption du déficit en personnel enseignant, le renforcement de capacités du personnel et la gouvernance du secteur avec des innovations alignées sur l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050".

Le chef du gouvernement a relevé particulièrement la digitalisation du processus des examens du CFEE et du BFEM, la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales, le renforcement du dialogue social avec comme impacts "l'amélioration de la situation administrative et financière des enseignants ainsi que l'apaisement du climat social".

Le Premier ministre a également rappelé la validation du plan quinquennal de recrutement pour la résorption du déficit en personnel enseignant et du plan de recrutement spécial, de même que l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire, l'ouverture des Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Equité (LYNAQE) de Sédhiou et Kaffrine, entre autres progrès dans le domaine de l'éducation.

M. Sonko a aussi noté des "actions salutaires" dans le domaine sécuritaire, mettant en exergue des opérations de "grande envergure réalisées de juillet à octobre 2025, dans le domaine de la sécurité publique, de la sécurité civile, de la sécurité transfrontalière".

Il a également souligné les "résultats probants" en matière de lutte contre la drogue, de vol de bétail, d'orpaillage clandestin, ou encore les opérations d'encombrements, les occupations anarchiques, la mendicité, les quartiers flottants et l'émigration irrégulière.