Sénégal: 'Le prix du rêve' - Un film pour sensibiliser les élèves aux risques de la migration

Dakar — Le cinéaste sénégalais Cheikh Mahfousse Samb souhaite, à travers son film "Le prix du rêve'', sensibiliser les parents et les lycéens aux bonnes pratiques de la migration, afin de prévenir les arnaques dont sont souvent victimes de jeunes bacheliers sénégalais cherchant à poursuivre leurs études à l'étranger.

D'une durée d'un peu plus d'une heure, le film a été réalisé avec le soutien de l'ambassade de France au Sénégal. Il raconte l'histoire de trois amis animés par le rêve de poursuivre leurs études en France après l'obtention de leur baccalauréat.

Awa, un des personnages du film est une adolescente issue d'une famille modeste qui, après avoir obtenu la mention "passable" au Bac, suit toutes les procédures via la plateforme "Campus France" pour se rendre dans l'hexagone.

Intéressée par les études d'architecture, elle finit par obtenir son visa, au grand bonheur de sa mère. Tandis que son ami Malick a fait le choix de rester au bercail pour poursuivre ses études post-bac à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

La trajectoire de ces derniers est différente de celle du troisième personnage du film, Djibril, lequel, dans sa démarche d'inscription via la plateforme "Campus France", a fait preuve de négligence. Il n'a reçu aucune réponse favorable venant des universités françaises. Gagné par l'envie d'étudier coûte que coûte à l'étranger, il s'est fait arnaquer par une agence peu recommandable, renseigne le synopsis du film.

"(...) c'est l'histoire de trois élèves qui veulent se rendre en France. Et là on a montré carrément qu'il y a beaucoup de jeunes qui se font arnaquer chaque année, et des parents qui perdent de l'argent dans ces tentatives", a indiqué le réalisateur au cours d'une séance de projection.

Selon Cheikh Mahfousse Samb , " (...) il ne faut pas seulement avoir le Bac et dire qu'il faut que j'aille à Campus France, il faut plutôt se préparer, avant l'obtention du Bac et surtout éviter les officines".

Elève en 1ère L2, Adja Astou Ndiaye qui joue le rôle de "Awa" s'est félicitée du fait que ce film lui a "apporté personnellement plus d'informations pour son futur projet d'études à l'étranger".