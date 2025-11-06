Sénégal: Championnat national de football féminin - La saison 2025-2026 va démarrer le week-end des 29 et 30 novembre

Dakar — La saison 2025-2026 du championnat de football féminin du Sénégal va débuter le week-end des 29 et 30 novembre, avec un nouveau format, deux poules comprenant six équipes chacune.

Auparavant, il y avait une seule poule de 11 équipes.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié sur ses supports digitaux le programme des 10 premières journées, qui auront lieu du 29 novembre 2025 au 31 janvier 2026.

Douze équipes prendront part à cette saison. Conformément au nouveau format du championnat, elles sont réparties entre deux groupes.

Le groupe A réunit le Jappo olympique Guédiawaye (JOG), troisième au classement de la dernière saison, l'AS Bambey, la vice-championne, Kumaré FC de Sédhiou (8e), le Casa Sports de Ziguinchor (6e), Kaolack FC (4e) et les Étincelles de Kédougou, récemment promues dans ce championnat.

Le groupe B comprend les doubles championnes en titre, les Aigles de La Médina, les Amazones de Grand-Yoff (9e), l'AS Dakar Sacré-Coeur, l'Union sportive des Parcelles Assainies (7e) et deux équipes promues : le lycée Ameth-Fall de Saint-Louis et les Tigresses de Thiès.

Pour la première journée, se jouera le week-end du 29 et 30 novembre.

Les affiches de la première journée de la poule A : Casa Sports-Kaolack FC ; JOG-Kumaré FC ; Étincelles-AS Bambey.

Les matchs de la poule B : Tigresses de Thiès-Union sportive des Parcelles Assainies ; AS Dakar Sacré-Coeur/Lycée Ameth-Fall ; Amazones de Grand-Yoff/Aigles de La Médina.

Les Sirènes de Grand-Yoff, désormais appelées JOG, sont le club le plus titré, avec 14 trophées.

Les Aigles de La Médina, doubles championnes en titre, ont remporté le titre quatre fois.

Le lycée Ameth Fall et l'AS Dakar Sacré-Coeur comptent chacun deux titres. Les Amazones de Grand-Yoff, FC Médiour et l'Union sportive des Parcelles Assainies ont remporté le championnat une fois.