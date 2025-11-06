Sénégal: Sédhiou - La mairie distribue des fournitures scolaires à hauteur de 16 millions FCFA aux établissements de la commune

Sédhiou — L'équipe municipale de Sédhiou (sud) a procédé, mercredi, à la remise officielle de fournitures scolaires d'une valeur de 16 millions de francs CFA au profit des établissements de la commune, une initiative qui vise à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage, a constaté l'APS.

"L'éducation est une priorité pour notre commune. Ce geste s'inscrit dans une vision globale de soutien aux jeunes générations, afin qu'elles puissent apprendre dans des conditions dignes et motivantes", a déclaré le deuxième adjoint au maire de Sédhiou, Oumar Kanté.

Au nom du maire, il a réaffirmé la "détermination" de l'équipe municipale à accompagner les efforts des enseignants et des encadreurs pédagogiques.

Pour M. Kanté, cette action de la marie s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion de l'équité scolaire, de renforcement des capacités locales et de valorisation du rôle des collectivités territoriales dans le développement humain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette distribution de fournitures scolaires, a-t-il ajouté, illustre également "l'importance d'une gouvernance de proximité, à l'écoute des besoins des communautés éducatives".

Le lot de fournitures remis comprend notamment des cahiers, des stylos et des ardoises pour les élèves de l'élémentaire, du matériel géométrique pour les classes intermédiaires, une imprimante destinée à faciliter les tâches administratives et des nattes pour les enfants du préscolaire.

Ce matériel réparti, selon les besoins spécifiques des établissements, témoigne de la volonté de la mairie de répondre aux réalités du terrain et de soutenir l'ensemble des acteurs éducatifs.

Les directeurs d'école, présents lors de la cérémonie, ont salué "l'engagement constant" de la municipalité en faveur de l'éducation.

Ils ont, toutefois, profité de l'occasion pour attirer l'attention sur un besoin persistant : la prise en charge des gardiens d'école et des femmes de ménage, dont le rôle est jugé essentiel pour le bon fonctionnement des établissements.