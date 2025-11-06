Congo-Kinshasa: Le SEGUSE digitalise l'obtention des numéro import et export du commerce extérieur

Le Service de guichet unique intégré de commerce extérieur (SEGUCE) allège la procédure d'obtention et de renouvellement des numéro import et export en RDC.

Les responsables de ce service de l'Etat ont présenté, mercredi 5 novembre, cette nouvelle réforme aux médias à Kinshasa.

A travers la digitalisation, le SEGUSE permet désormais aux opérateurs économiques, oeuvrant en RDC, de bénéficier de ces documents en ligne, gratuitement via sa plate-forme digitale.

Ils ont la possibilité de remplir en ligne le formulaire du GUCE, adressé au Secrétaire Général au Commerce Extérieur, qui se charge de le traiter et de le valider.

Une fois la demande approuvée, l'opérateur économique reçoit la note de perception de la DGRAD. Après paiement via une banque commerciale, le numéro est attribué par le Commerce Extérieur et rendu disponible dans le compte de l'opérateur économique.

La Directrice Générale Adjointe du Service du Guichet Unique Intégré du Commerce Extérieur précise que cette digitalisation marque une nouvelle étape dans ce secteur vital pour le pays.

De son côté, le Directeur Chef de Service à la Direction Import-Export du Commerce Extérieur souligne que cette digitalisation facilite considérablement le processus d'obtention du numéro d'importation et d'exportation en RDC.

Pour Robert Bomolo, Cette nouvelle réforme permet de réduire le temps, l'espace, ainsi que les risques d'erreurs et de perte de documents.

C'est une manière pour le ministère du Commerce extérieur via le SEGUSE d'améliorer le climat des affaires dans le cadre du programme du Gouvernement de la République. Tout opérateur économique qui évolue en marge de cette réforme s'expose aux sanctions prévues par la loi.