Congo-Kinshasa: Décès d'un détenu à la prison centrale de Butembo faute de soins adéquats

Un détenu préventif est décédé le lundi 3 novembre 2025 à la prison urbaine de Butembo (Nord-Kivu). Selon des sources pénitentiaires, l'homme aurait succombé à une crise d'anémie survenue dans sa cellule.

L'infirmerie de la prison, dépourvue de médicaments, n'a pas pu assurer une prise en charge d'urgence avant son transfert vers un hôpital de la ville.

Depuis deux ans, des cas de décès sont régulièrement signalés dans les prisons urbaines de Butembo et de Beni. Souvent, ils sont liés à des maladies et au manque de nourriture pour les détenus.