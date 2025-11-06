Congo-Kinshasa: Linafoot - L'AS VClub et le FC Lupopo consolident leur position de leaders

5 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'As VClub de Kinshasa et le FC Lupopo de Lubumbashi mènent le débat dans leur groupe respectifs, en quatre journées du championnat national de football de la RDC (LINAFOOT).

Dans la poule B, les Dauphins noirs de la capitale ont conforté leur position, ce mercredi 5 novembre, après leur victoire devant le FC renaissance dans un derby kinois, dispute au stade des Martyrs.

Les Verts ont remporté le match sur le score de 3 buts à 1, confirmant leur statut d'équipe à suivre dans cette compétition.

Les Moscovites totalisent ainsi 13 unités en quatre explications.

Dans l'autre match du groupe B, l'AC Rangers a dominé les Aigles du Congo sur la note de deux buts à un et s'adjuge la deuxième place avec dix points.

Dans le cadre de la poursuite de la phase classique d'illicocashe Ligue 1, le Daring Club Motema Pembe et l'AS Maniema Union, se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Les visiteurs de l'AS Maniema Union ont ouvert le score en première mi-temps, à la 15e minute de jeu, par le truchement de Tshitenge. Le DCMP a rapidement réagi et a rétabli l'égalisation avant la pause grâce à Nzungu, qui a trouvé la faille à la 34e minute.

La seconde période a été tout aussi disputée, mais le destin a finalement refusé de sourire aux Kinois. Dans les derniers instants du match, à la 85e minute, le DCMP a eu l'opportunité parfaite de s'offrir la victoire en obtenant un penalty.

Mais Bingi, chargé de l'exécution, n'a pas su tromper le gardien, préservant ainsi le score de parité (1-1).

Suite à son match nul contre Maniema Union, le DCMP grimpe à la 5e place avec 7 points, son adversaire reste à la 11e place avec 3 unités.

Lupopo dicte sa loi dans le groupe A

Le FC Lupopo poursuit son sans faute. Les Cheminots ont décroché une précieuse victoire 2-1 face au FC Tshikas, tandis que le CS Manika a fait preuve d'efficacité en battant l'AS Simba 1-0, une réalisation unique ayant suffi à faire la différence.

Les Lumpas comptent désormais 9 points, en trois sorties, ex-aequo avec l'AS Malole de Kananga.

