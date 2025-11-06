Congo-Kinshasa: L'Union européenne appelle à l'ouverture d'un couloir humanitaire dans l'Est du pays

L'Union européenne exhorte toutes les parties impliquées dans le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo à autoriser l'ouverture d'un couloir humanitaire, incluant la reprise des vols humanitaires. C'est ce qu'a déclaré son représentant spécial dans les Grands lacs, Johan Borgstram, mercredi 5 novembre lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de sa 7eme visite en RDC depuis sa prise de fonction.

Au cours de cet échange avec les journalistes, le diplomate européen a exprimé sa vive préoccupation face à l'escalade de violences dans les provinces orientales du pays.

Selon Johan Borgstram, cette intensification du conflit est notamment aggravée par l'offensive des rebelles du M23, soutenus par des troupes rwandaises, ainsi que par la mobilisation continue des différentes factions armées.

Il a dénoncé la présence persistante de l'armée rwandaise sur le sol congolais, qu'il considère comme une violation de l'intégrité territoriale de la RDC, un acte fermement condamné par l'Union européenne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout en saluant les efforts diplomatiques entrepris par le Qatar et les États-Unis pour favoriser une sortie de crise, le représentant européen a souligné l'urgence pour toutes les parties de respecter le cessez-le-feu et de s'engager dans une dynamique de dialogue sincère.

Sur le plan humanitaire, Johan Borgstram a déploré la dégradation de services essentiels et a appelé les belligérants à respecter les principes du droit international humanitaire.

Après Kinshasa, Johan Borgstram s'est rendu ce même mercredi à Kampala (Ouganda) pour un échange avec les autorités de ce pays.