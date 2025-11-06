Sénégal: Femmes et sport - La Confejes mise sur une gouvernance plus inclusive

5 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Marième Fatou Dramé

À un mois de la tenue de la Conférence internationale Femme et Sport en Afrique (Cifsa), prévue du 7 au 9 décembre 2025, à Dakar, le comité d'organisation de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (Confejes) a tenu, ce mardi 04 novembre 2025, une conférence de presse pour présenter les enjeux et les objectifs de cette rencontre.

La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) prévoit d'organiser, du 7 au 9 décembre 2025, une Conférence internationale sur les Femmes et le Sport en Afrique (Cifsa). En prélude à cet évènement, une conférence de presse s'est tenue, hier, au siège de cette institution.

« La Cifsa ambitionne de favoriser l'accès des femmes aux postes de responsabilité dans le sport africain et de promouvoir une gouvernance plus inclusive », a indiqué la secrétaire générale de la Confejes, Louisette Renée Thobi. Face aux freins culturels, institutionnels et économiques qui limitent encore le leadership féminin dans le sport, elle a souligné que ce genre de rencontre est important pour impulser le leadership féminin. « Le sport africain regorge de femmes talentueuses et compétentes, mais leur représentation dans les instances dirigeantes reste marginale. La Cifsa veut contribuer à inverser cette tendance», a-t-elle ajouté.

D'après elle, les discussions porteront notamment sur « l'investissement dans le sport féminin, le partage de bonnes pratiques et la création d'un réseau panafricain de femmes leaders ».

En marge de cette conférence, la Semaine nationale de la Confejes est prévue du 1er au 7 décembre 2025. Louisette Renée Thobi a invité les acteurs à s'engager pour changer la dynamique sportive et garantir une meilleure inclusion des femmes. « Ce rendez-vous aura une touche particulière cette année avec l'exposition de plusieurs jeunes que nous avons accompagnés. Ils viendront partager leur expérience », a-t-elle fait savoir.

