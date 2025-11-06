Sénégal: Projet d'appui à la souveraineté alimentaire - L'État a mobilisé plus de 180 milliards FCfa

Le Sénégal a mobilisé plus de 180 milliards de francs CFA pour financer le Projet d'appui à la souveraineté alimentaire (PASS), un programme d'envergure nationale qui devrait toucher près de 2,6 millions de bénéficiaires, a annoncé mercredi le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne.

Ce financement, estimé à 275 millions d'euros, résulte de la contribution du Fonds international de développement agricole (FIDA) à hauteur de 90 millions d'euros, du Fonds de l'OPEP pour le développement international (62 millions) et du Fonds italien pour le climat (97 millions).

L'annonce a été faite mercredi par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne sur l'APS.

Le PASS vise à renforcer la production et la résilience climatique de plusieurs chaînes de valeur agricoles, tout en améliorant les revenus des producteurs, en particulier les femmes et les jeunes. Le projet, déjà présent dans neuf régions, sera étendu à Matam, avant d'intégrer Saint-Louis et Ziguinchor grâce à un financement attendu de la Banque européenne d'investissement, qui pourrait porter le montant total au-delà de 300 millions de dollars (plus de 171 milliards Fcfa).

« Le Sénégal démontre ainsi sa capacité à mobiliser des ressources d'envergure pour assurer sa souveraineté alimentaire », a ajouté M. Diagne, ajoutant que le PASS constitue « un levier central » de la feuille de route agricole nationale.

Conçu pour bénéficier à 220 000 ménages agricoles - soit 880 000 bénéficiaires directs -, le PASS doit contribuer à bâtir un système alimentaire plus autonome, durable et inclusif, en cohérence avec la vision du gouvernement : produire davantage, transformer localement et commercialiser efficacement.