Sénégal: Le retour d'Habib Diarra se précise

Blessé à l'entrainement, à l'aine, à la fin du mois de septembre, Habib Diarra entrevoit le bout du tunnel. Le milieu international sénégalais a annoncé, lui-même, la date de son retour à la compétition. Ce sera au mois de décembre pour un choc contre Newcastle. Une très bonne nouvelle pour les Black Cats et l'équipe nationale du Sénégal, à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des nations (Can), au Maroc.

Sunderland peut pousser un ouf de soulagement. Le club, promu cette saison en Premier League, a été obligé de se passer des services d'Habib Diarra, la recrue la plus chère de son histoire avec 35,5 millions d'euros dépensés pour l'arracher à Strasbourg (plus grosse vente pour le club alsacien) lors du dernier mercato d'été.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Régis Le Bris, Diarra avait été freiné net dans son élan par une blessure à l'aine contractée à l'entrainement avant de passer par la case opération. Absent depuis, le natif de Guédiawaye (21 ans) a manqué plusieurs rencontres de Premier League (Chelsea, Liverpool, Manchester United). Mais il entrevoit le bout du tunnel.

En effet, en marge de la rencontre Sunderland - Everton (1-1), lundi dernier, ce dernier a été interrogé par le journaliste Frankie Francis sur la date de son retour à la compétition. Une question à laquelle le joueur a répondu : « Ce sera pour le match contre Newcastle ». Dans le calendrier de la Premier League, ce match est programmé pour le 14 décembre et les supporters des Blacks Cats ont bien accueilli cette nouvelle.

Mais ils ne sont pas les plus heureux de ce retour, car Habib Diarra est un élément indispensable dans le dispositif de Pape Thiaw. Milieu box to box et capable de ratisser beaucoup de ballons, Habib Diarra n'hésite pas, non plus, à se projeter vers l'avant ; d'où sa propension à marquer des buts lors de ses dernières apparitions avec la tunique des « Lions ». Son retour à une semaine du début de la Coupe d'Afrique des nations (Can) est une excellente nouvelle pour les supporters et pour Pape Thiaw.