Sénégal: Université de Sorbonne-Nouvelle - Tivaouane exporte son modèle d'éducation soufie

Sous l'égide du khalife général des Tidjianes Serigne Babacar Sy Mansour, l'Université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle accueille, aujourd'hui, 5 novembre 2025, la première édition des «Rencontres interculturelles de Paris».

La première édition des «Rencontres interculturelles de Paris» se tient, aujourd'hui, à l'Université des cultures Paris-3 Sorbonne-Nouvelle. C'est en présence de Baye Moctar Diop, ambassadeur du Sénégal en France, de Samira Sitaïl, ambassadrice du Maroc en France et de Chems-Eddine Hafiz, Recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ce rendez-vous pédagogique et d'échanges sur l'éducation, la cohésion sociale et solidaire est initié en prélude au gamou international de Paris organisé par l'association culturelle d'entraide «Moutahabina Fillahi Paris 19e».

À la Sorbonne-Nouvelle, le cours magistral très attendu de Pape Moctar Kébé vise à promouvoir les valeurs de tolérance, de paix et de coexistence harmonieuse portées par une tradition soufie très ancrée dans la culture sénégalaise, en particulier, à travers l'héritage spirituel et éducatif de Cheikh Seydil Hadji Malick Sy, figure emblématique du soufisme en Afrique.

C'est aussi une opportunité pour vulgariser ses enseignements inspirés du Coran et de la sunna prophétique, adaptés avec des réalités culturelles et temporelles de notre époque. Sur le thème «Éducation et jeunesse : l'exemple sénégalais des enseignements du Cheikh soufi, Seydil Hadji Malick Sy», le sujet sera exposé dans l'amphithéâtre de l'Université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle, en trois différentes langues : arabe, français et anglais par le duo Pape Moctar Kébé et Al Amine Kébé, fonctionnaire international à l'Oms, résidant en Suisse.

Ces Rencontres marquent une étape importante dans la valorisation du modèle sénégalais de brassage des cultures et de spiritualité, source de paix et de cohésion. Ce modèle, le Sénégal entend le partager largement avec les peuples d'ailleurs, en France et en Europe, notamment à travers «Les Rencontres interculturelles» et le gamou international de Paris, tous deux placés sous le signe du savoir, de la spiritualité et de la fraternité.

Une forte délégation de Tivaouane est attendu à Paris. Elle est dirigée par Serigne Mansour Sy Dabbakh, envoyé spécial du Khalife général des Tidjianes. Cette initiative de l'association «Moutahabina Fillahi Paris 19e», donne une dimension universelle au gamou international de Paris qui aura lieu le vendredi 7 novembre 2025 à Sarcelles, et qui porte l'empreinte du Khalife Général des Tidjanes.