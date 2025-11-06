Afrique: Blessure pour Hakimi - Entre 8 et 10 semaines d'absence et doute sur la CAN 2025

C'est un coup dur pour les Lions de l'Atlas. Le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, sera éloigné des terrains entre 8 et 10 semaines, selon les informations du journal espagnol Diario AS.

L'international marocain, sorti en larmes lors du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions, souffre d'une rupture du syndrome deltoïde, une blessure qui nécessitera plusieurs semaines de récupération. Hakimi a été victime d'un tacle par derrière de l'attaquant colombien du Bayern, Luis Díaz, qui a été exclu par l'arbitre italien Maurizio Mariani.

Selon RMC, aucune fracture n'a été détectée chez Achraf Hakimi, qui souffre d'une grosse entorse à la cheville gauche, touchant les ligaments internes. Cette blessure devrait le tenir éloigné des terrains entre six et huit semaines, ce qui rend très improbable son retour avant la fin de l'année avec le Paris Saint-Germain.

Les examens médicaux effectués ce matin à Paris ont confirmé la gravité de la lésion. Le joueur de 26 ans ne devrait pas rejouer avant début 2026, ce qui compromet sérieusement sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) que le Maroc s'apprête à accueillir du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Hakimi pourrait bien rater les phases de poule de la compétition.

Favori du Ballon d'or africain

Cette blessure tombe au pire moment, alors que le Marocain grand favori pour le Ballon d'or africain et véritable pilier du couloir droit, était attendu comme l'un des leaders de la sélection dirigée par Walid Regragui. Son absence pèserait lourd sur une équipe marocaine ambitieuse, déterminée à briller devant son public et à décrocher un titre continental attendu depuis 1976.

Du côté du PSG, l'inquiétude est également de mise. Hakimi, auteur d'un excellent début de saison, manquera plusieurs matchs décisifs en championnat et en Ligue des champions. Entre tristesse et incertitude, le Maroc retient son souffle : la CAN pourrait bien se jouer sans l'un de ses plus grands atouts.