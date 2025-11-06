Sénégal: Équipe nationale - Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr optent pour le Sénégal, selon Fabrice Hawkins (RMC)

5 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

C'est une véritable bombe que vient de lâcher Fabrice Hawkins. Le journaliste français de RMC Sport a révélé qu'Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr figureront sur la liste que Pape Thiaw doit dévoiler ce jeudi 06 novembre 2025 pour le match amical face au Brésil.

L'attaquant du Paris Saint-Germain, éligible pour représenter le Sénégal, la France et le Maroc, est considéré comme un crack mondial. Il gagne d'ailleurs de plus en plus de temps de jeu cette saison sous les ordres de Luis Enrique.

De son côté, Mamadou Sarr, auteur d'un excellent début de saison avec Strasbourg, était attendu lors de la dernière trêve internationale, mais une blessure l'avait empêché de rejoindre la Tanière.

Le voyage européen de Pape Thiaw s'avère donc très concluant, avec ces nouvelles recrues promises à un rôle important pour le Sénégal d'aujourd'hui et de demain.

