Congo-Kinshasa: Montana Kamenga dévoile 'Zunguluke', son nouvel album aux sonorités rumba et afro-congolaises

L'artiste congolais Montana Kamenga, ancien membre des célèbres orchestres Big Stars de Defao Matumona et Quartier Latin International de Koffi Olomide, revient sur le devant de la scène musicale avec son nouvel album intitulé Zunguluke. Dans un entretien accordé à Radio Okapi, il partage les inspirations derrière ce projet et revient sur ses premières collaborations avec Fally Ipupa.

Un album entre tradition et modernité

Zunguluke marque une nouvelle étape dans la carrière de Montana Kamenga. L'album, dont le titre signifie « tourne en rond » ou « fais le tour » en lingala, explore les rythmes de la rumba congolaise tout en intégrant des sonorités modernes. Montana y affirme son identité artistique, entre héritage des grandes écoles musicales congolaises et ouverture aux tendances actuelles.

Des retrouvailles musicales avec Fally Ipupa

Montana Kamenga revient également sur ses premières collaborations avec Fally Ipupa, notamment dans les albums Conclusho Renverso et Droit Chemin. Ces expériences ont marqué le début d'une complicité artistique entre les deux chanteurs, tous deux issus du Quartier Latin :

« Fally est un frère, un artiste que j'ai vu évoluer. Nos premières collaborations ont été naturelles, portées par le respect mutuel et l'amour de la musique ».