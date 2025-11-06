Cote d'Ivoire: Vente en ligne - Une vaste campagne pour démocratiser l'e-commerce à travers tout le pays

Le leader de la vente en ligne en Côte d'Ivoire, Jumia, a officiellement lancé, le mercredi 5 novembre 2025, à Abidjan-Marcory, sa campagne phare de l'année : « Le Black Friday 2025 », lors d'une conférence de presse organisée à son siège à Marcory. L'événement était conjointement animé par Mme Karine Assemian, directrice marketing, et M. Paul Kassi, directeur commercial de l'entreprise.

Cette vaste opération, qui se déroulera du 3 au 30 novembre 2025, s'inscrit dans la volonté de la structure de rendre le commerce en ligne accessible à tous les Ivoiriens, tout en stimulant le développement économique à travers la digitalisation des échanges commerciaux.

Selon Mme Assemian, cette campagne « traduit la volonté de l'entreprise de se rapprocher davantage des populations et de créer une véritable proximité avec ses usagers ». Elle a précisé que des réductions exceptionnelles pouvant atteindre 70 % seront appliquées sur des milliers de produits couvrant plusieurs catégories phares, notamment l'électroménager, la téléphonie, la mode, les cosmétiques, les articles pour bébé, l'électronique et les produits alimentaires.

Au-delà de son caractère commercial, le Black Friday 2025 représente, selon Jumia, un levier important pour le développement socioéconomique du pays. En favorisant l'accès à des biens de qualité à prix réduit, cette initiative participe à l'amélioration du pouvoir d'achat et à la promotion de la consommation numérique, tout en soutenant les petites et moyennes entreprises partenaires.

Pour sa part, M. Paul Kassi a mis en exergue la dimension inclusive et citoyenne de cette campagne : « Le Black Friday est un moment de célébration, mais aussi d'opportunité. Il s'agit pour nous de faire du e-commerce un outil d'épanouissement pour les populations, notamment celles vivant à l'intérieur du pays », a-t-il déclaré.

L'entreprise entend également renforcer la logistique et l'expérience client pendant cette période, avec des livraisons plus rapides et un accompagnement renforcé des vendeurs locaux.

En lançant cette édition 2025 du Black Friday, la structure confirme ainsi sa place de pionnier et moteur du commerce électronique en Côte d'Ivoire, tout en affirmant sa mission : rendre le digital et le commerce en ligne accessibles à tous.