Sénégal: CICODEV Afrique demande aux députés de restaurer la loi interdisant les OGM

Dakar — Le directeur exécutif de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV Afrique), Amadou Kanouté, a demandé aux députés sénégalais, mercredi, à Dakar, de restaurer la loi sur la biosécurité, qui interdisait l'importation, le stockage, l'utilisation et la commercialisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) au Sénégal.

Cette loi a été abrogée lors des précédentes législatures, selon CICODEV Afrique.

"Les ex-dirigeants du pays ont abrogé, juste avant leur départ, la loi sur la biosécurité, qui interdisait l'importation, le stockage et l'utilisation des OGM dans ce pays", a rappelé M. Kanouté à l'occasion de la célébration du "Mois du consommer local", à l'Assemblée nationale.

Selon lui, les organisations de la société civile n'avaient pas été associées à l'abrogation de cette loi de 2022, qui remplaçait une autre votée en 2009.

"Nous avions récusé cette procédure parce qu'elle a été menée sans débat, sans consensus", a soutenu Amadou Kanouté.

"Est-il est possible de garder cette loi qui autorise l'utilisation des OGM dans notre pays, si nous voulons aller vers la souveraineté alimentaire et promouvoir le consommer local ?" s'est-il ensuite demandé.

Les OGM "ne font pas bon ménage" avec le "consommer local" et la "souveraineté alimentaire", a argué le directeur exécutif de CICODEV Afrique.

"Avec des semences OGM, nous ne pourrons jamais avoir le contrôle de notre système de production et de notre système alimentaire", a-t-il argué.

Le président de la commission chargée du développement rural à l'Assemblée nationale, Ibrahima Mbodj, semble partager l'avis de M. Kanouté en affirmant que les organismes génétiquement modifiés sont "impropres à la consommation".

"C'est impropre à la consommation. Nous, en tant que représentants du peuple, devons prendre des mesures qui puissent préserver la santé humaine et animale", a dit M. Mbodj.

"Les OGM ne riment pas avec la bonne santé", a fait valoir le député.

La commission parlementaire chargée du développement rural et CICODEV Afrique se sont mises d'accord pour étudier la loi abrogée.

Concernant la loi d'orientation agrosylvopastorale, qui encadre les activités agricoles, pastorales et forestières, Ibrahima Mbodj assure que l'avant-projet de loi est déjà entre les mains du président de la République et sera bientôt transmis à l'Assemblée nationale en vue de son examen par les députés.

"En tant que membres de la commission du développement rural, nous avons activement participé à la révision de la loi d'orientation agrosylvopastorale", a assuré M. Mbodj.

Le projet de loi sera voté par les députés, a-t-il promis au directeur exécutif de CICODEV Afrique.

"Les parlementaires sénégalais s'engagent à promouvoir le consommer local et la souveraineté alimentaire" est le thème des activités de plaidoyer prévues durant le "Mois du consommer local".