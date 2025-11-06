Diamniadio — La mine de Sabodala, exploitée dans le sud-est du Sénégal par Sabodala Gold Operations (SGO), la filiale sénégalaise du groupe canadien Endeavour Mining, a généré environ 64 % de la quantité d'or produite au Sénégal en 2024, a indiqué son directeur général, Abdoul Aziz Sy, mercredi, à Diamniadio (ouest).

"Six des 10 tonnes d'or produites au Sénégal en 2024 proviennent de Sabodala Gold Oerations, cela représente à peu près 64 % de la production sénégalaise", a dit M. Sy lors d'une table ronde organisée à l'occasion de la huitième édition du Salon international des mines du Sénégal (4-6 novembre).

La production d'or à partir de la mine de Boto, située dans le sud-est du Sénégal également, va démarrer cette année, selon Abdoul Aziz Sy.

Cette mine sera exploitée par un groupe minier marocain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sabodala Gold Operations s'est dotée, en 2024, d'une unité de bio-oxydation, une technologie rare dans l'industrie minière mondiale, qui a coûté 210 milliards de francs CFA, a rappelé M. Sy, en même temps vice-président chargé des relations publiques en Guinée, au Mali et au Sénégal de la filière sénégalaise du groupe minier canadien.

Selon lui, SGO emploie environ 2 000 travailleurs permanents, dont les 95 % sont des Sénégalais.

Depuis le démarrage officiel de sa production en 2009, la mine de Sabodala a généré près de 120 tonnes d'or, a-t-il indiqué.