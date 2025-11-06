Sénégal: Sabodala Gold Operations concentre 64 % de la production d'or sénégalaise en 2024, selon son directeur général

5 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — La mine de Sabodala, exploitée dans le sud-est du Sénégal par Sabodala Gold Operations (SGO), la filiale sénégalaise du groupe canadien Endeavour Mining, a généré environ 64 % de la quantité d'or produite au Sénégal en 2024, a indiqué son directeur général, Abdoul Aziz Sy, mercredi, à Diamniadio (ouest).

"Six des 10 tonnes d'or produites au Sénégal en 2024 proviennent de Sabodala Gold Oerations, cela représente à peu près 64 % de la production sénégalaise", a dit M. Sy lors d'une table ronde organisée à l'occasion de la huitième édition du Salon international des mines du Sénégal (4-6 novembre).

La production d'or à partir de la mine de Boto, située dans le sud-est du Sénégal également, va démarrer cette année, selon Abdoul Aziz Sy.

Cette mine sera exploitée par un groupe minier marocain.

Sabodala Gold Operations s'est dotée, en 2024, d'une unité de bio-oxydation, une technologie rare dans l'industrie minière mondiale, qui a coûté 210 milliards de francs CFA, a rappelé M. Sy, en même temps vice-président chargé des relations publiques en Guinée, au Mali et au Sénégal de la filière sénégalaise du groupe minier canadien.

Selon lui, SGO emploie environ 2 000 travailleurs permanents, dont les 95 % sont des Sénégalais.

Depuis le démarrage officiel de sa production en 2009, la mine de Sabodala a généré près de 120 tonnes d'or, a-t-il indiqué.

