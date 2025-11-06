Sénégal: Etat civil - Les maires invités à mettre fin à l'utilisation des logiciels 'clandestins'

Dakar — Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, a invité, mercredi, les maires à mettre fin à l'utilisation de logiciels "clandestins" de gestion de l'état civil, rappelant que l'application "NEKKAL" est "le seul outil reconnu par le gouvernement".

"Je lance un appel aux maires qui utilisent encore ces applications à mettre un terme à cette pratique et à rejoindre le réseau des centres d'état civil connectés à l'application NEKKAL, seul outil reconnu par le gouvernement", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse, à Dakar, en prélude du lancement de la troisième édition de la Semaine nationale de l'état civil, prévue du 17 au 22 novembre.

Le thème retenu pour cette manifestation est "Un état civil digitalisé, accessible à tous les Sénégalais".

En termes de défis, Matar Ndao estime que l'ANEC doit "mettre fin à l'utilisation des logiciels clandestins de gestion de l'état civil", estimant que "l'usage de ces logiciels fragilise la fiabilité, la sécurité et la qualité des données d'état civil".

"Chaque acte d'état civil, qu'il s'agisse de la naissance, du mariage ou du décès, marque un moment clé de la vie et conditionne l'accès aux droits fondamentaux que sont l'éducation, la santé, la protection sociale, la participation citoyenne et l'accès à des services publics", a-t-il souligné.

Il a, par conséquent, invité les citoyens à faire une déclaration "systématique" des naissances, des mariages et des décès, rappelant que l'état civil est un "pilier essentiel" de la citoyenneté et de la reconnaissance juridique pour chaque individu.

M. Ndao a par ailleurs indiqué qu'à ce jour, "20 millions d'actes d'état civil ont été numérisés, indexés et versés dans le registre national de l'état civil", soulignant que "la base de données centrale de l'état civil est accessible à partir de l'application NEKKAL déployée dans 400 centres d'état civil".

Selon le directeur général de l'ANEC, rattachée au ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, la Semaine nationale de l'état civil constitue un moment de sensibilisation, de formation et d'échanges autour des enjeux et défis de la modernisation du système de l'état civil sur toute l'étendue du territoire national.

Il informe aussi qu'une plateforme dédiée aux usagers a été conçue pour faciliter les demandes d'accès à distance et améliorer la qualité du service rendu aux citoyens.

"Ces progrès marquent une étape décisive vers un état civil digitalisé, fiable et interconnecté", a-t-il dit.