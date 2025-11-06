Sénégal: La 18e édition de la FILDAK reportée

Dakar — Le directeur du livre et de la promotion de la lecture, Ibrahima Lô, a annoncé, dans un communiqué parvenu mercredi à l'APS, le report de la 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK), un évènement initialement prévu du 25 au 30 novembre 2025.

Selon M. Lô, la période à laquelle doit se tenir la FILDAK coïncide presque avec les préparatifs et le lancement de la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST), ce qui justifie le report de cette foire dédiée au livre.

L'ECOFEST est un évènement régional de "grande envergure" prévu du 30 novembre au 7 décembre prochains, au Sénégal.

C'est une initiative de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.

"Afin de garantir le succès et l'impact maximal de ces deux manifestations culturelles majeures, pour éviter la dispersion des ressources logistiques, médiatiques, humaines et financières, les autorités nous ont demandé de reporter la FILDAK", affirme Ibrahima Lô dans le communiqué.

Dès lors, la 18e Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar pourrait se tenir au début de l'année 2026, selon M. Lô.

Il précise que les "orientations" du comité scientifique de la FILDAK seront maintenues, malgré le report de l'évènement.