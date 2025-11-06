Sénégal: Casamance - Les acteurs agricoles adoptent le numérique pour dynamiser leurs échanges

Ziguinchor — Un atelier de partage consacré à la présentation de la version bêta de l'application "Disso Ak ANCAR", destiné à dynamiser les échanges agricoles, s'est ouvert mercredi à Ziguinchor, sous l'égide de l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR).

Des producteurs, responsables de coopératives et agents de l'ANCAR des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda y prennent part, sous la direction de Lucien Ndecky, responsable de cette agence de conseil agricole en Basse et Moyenne Casamance.

Une cinquantaine de représentants de coopératives agricoles des trois régions du sud du Sénégal sont également présents à cet atelier de partage.

Selon M. Ndecky, cette plateforme numérique, conçue en concertation avec les bénéficiaires, permettra de faciliter la communication et les transactions commerciales entre producteurs, coopératives et acheteurs.

"Nous avons des agents dans les communes, mais il est parfois difficile pour eux de toucher tous les producteurs. Avec cet outil, nous construisons un dispositif co-créé avec les producteurs eux-mêmes", a-t-il expliqué.

L'application "Disso Ak ANCAR" offre plusieurs fonctionnalités, dont l'achat et la vente de produits agricoles, la gestion simplifiée des paiements et la possibilité d'effectuer des transactions à distance. Elle vise à moderniser les circuits de commercialisation et à renforcer l'autonomie économique des exploitants ruraux.

Pour Mariétou Baladé, présidente de la coopérative "Kébal Rewbe" de Kolda, cette innovation constitue "une véritable avancée" pour les femmes productrices.

"La plateforme facilite la vente, l'achat et la communication. Elle nous ouvre de nouveaux marchés et simplifie notre travail", a-t-elle déclaré.

Cet atelier, axé sur la formation et le partage d'expériences, s'inscrit dans la dynamique de digitalisation des services agricoles portée par l'ANCAR, en vue de promouvoir une agriculture connectée et inclusive en Casamance.