Congo-Kinshasa: L'envoyé spécial de l'UE pour les Grands lacs estime que la situation sécuritaire reste préoccupante

6 Novembre 2025
Radio France Internationale

Johan Borgstam, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs, s'inquiète de la situation dans l'est de la RDC. Il termine une visite de plusieurs jours dans le pays, son septième déplacement dans la région depuis qu'il a été nommé à son poste en septembre 2024.

Si Johan Borgstam, envoyé spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs se félicite des processus de discussions en cours à Doha ou à Washington, il estime que la situation sécuritaire sur le terrain reste encore très préoccupante.

« Cela me donne beaucoup d'espoir de suivre les efforts des Américains et des Qataris dans le processus de paix à Doha. L'Union européenne donne son soutien, ça, c'est très clair. De l'autre côté, comme je me déplace aussi sur le terrain, j'ai échangé avec des réfugiés congolais. Pour moi, ce que je retiens, c'est qu'il existe malheureusement un grand clivage et décalage entre les réalités diplomatiques d'un côté et la situation sur le terrain de l'autre côté. Pour moi, cela montre aussi l'importance que l'Union européenne donne pleinement son soutien à ces processus afin que les objectifs dans les négociations se matérialisent sur le terrain », a-t-il expliqué.

Remettre en service l'aéroport de Goma

Johan Borgstam s'inquiète aussi de la situation humanitaire. L'Union européenne demande la remise en service de l'aéroport de Goma, au moins pour les vols humanitaires. « Toutes les parties dans la région ont des obligations très claires. C'est d'une importance extrême que l'aéroport de Goma soit rouvert, même à petite échelle. Pour les populations meurtries dans l'Est, pouvoir faciliter quelques vols humanitaires montre aux populations sur le terrain que quelque chose est en train de se passer. Il ne faut pas sous-estimer l'importance des vols, même symboliques », a-t-il terminé.

