Sénégal: «C'est une très grande révolution» - L'accès aux foyers améliorés célébré

Dans le nord du Sénégal, on célèbre une petite victoire pour le climat : celle de l'accès aux foyers améliorés, du nom de ces fourneaux qui consomment moins de bois à la cuisson et émettent moins de CO2 dans l'atmosphère. Depuis 2023, plus de 15 000 ménages des régions de Saint-Louis et Louga ont été équipés par ce type de matériel, construit localement par les populations. Et pour inspirer de futurs usagers, l'association sénégalaise « Nébéday », qui porte le projet, a organisé mercredi 5 novembre une fête dans la commune de Ndioum au nord du pays.

Effervescence inhabituelle dans le petit stade de Ndioum. Les femmes du village de Taredji viennent de recevoir un chèque de 2 millions de francs CFA, soit plus de 3 000 euros. « On est contente et très très heureuse », se réjouissent-elles.

La raison de ce trophée : un taux record. Là-bas, 98% des ménages ont abandonné les fourneaux traditionnels pour des foyers améliorés, deux fois moins gourmands en bois. Ramata Ba, une habitante, compte bien donner l'exemple. « Celui qui veut construire son foyer n'a qu'à m'appeler ! Je le lui construis gratuitement par solidarité pour que cela améliore la vie dans le village », explique-t-elle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Moins de fumée émise, plus de goût à la cuisson... L'arrivée de ces nouveaux fourneaux a bouleversé la vie en cuisine, mais pas que. « C'est une très grande révolution. Maintenant, les femmes ne vont plus avoir la cataracte ou certaines maladies liées à la chaleur et aux yeux. Les femmes y trouvent leur compte, comme leur mari, car les dépenses ont vraiment fortement diminué grâce à ces foyers améliorés », souligne Ahmet Thiam, adjoint de la commune de Guédé Chantier.

1,42 million d'arbres sauvés

Dans la région au climat désertique où les arbres se font rares, le projet a déjà permis de réduire la forte pression sur les ressources, assure Samba Sarr, coordinateur de l'association Nébéday au nord du Sénégal. « On a déjà fait 30 000 foyers. En termes d'économies, cela nous a permis de sauver 1,42 million d'arbres de la coupe de bois. C'est énorme », note-t-il.

L'association, dont le projet est entièrement financé par le fonds d'investissement carbone français « Livelihoods » espère construire 50 000 foyers de plus au nord du pays d'ici à deux ans.