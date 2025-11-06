Soudan: Ministre de l'Éducation discute avec le Ministre adjoint russe des AE les besoins du Soudan pour la reconstruction

5 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre de l'Enseignement et de l'Éducation nationale, Dr Al-Tohami El-Zein Hajar, s'est entretenu aujourd'hui avec le Ministre adjoint russe des Affaires étrangères M. Alexander Pankin, participant à la Conférence générale de l'UNESCO qui s'est tenue à Samarkand, sur les moyens de relancer la coopération entre le Soudan et la Russie et sur les projets dont le Soudan a besoin dans le cadre de plan de reconstruction, en particulier dans les domaines d'activité liés à l'UNESCO.

Il a également passé en revue les projets d'urgence sur lesquels travaille le Soudan à cet égard.

Cette déclaration a été faite en marge de sa participation à la 43e session de la Conférence générale de l'UNESCO à Samarkand, en Ouzbékistan.

L'ambassadeur Sharif Adam Nasr, le conseiller Salah Mohamed Ishaq et le premier secrétaire Ezzedin Musa Babiker ont assisté à la réunion.

Dr Al-Tohami a salué les relations distinguées qui unissent le Soudan et la Russie, et le niveau de coordination et de soutien mutuel avec la Russie au sein des instances régionales et internationales.

Il a transmis les salutations du leadership du pays au vice-ministre russe des Affaires étrangères.

Lire l'article original sur SNA.

