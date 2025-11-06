Soudan: Ministre de l'Éducation prononce le discours du pays devant la Conférence de l'UNESCO

Le Ministre de l'Enseignement et de l'Éducation Nationale, Dr Al-Tohami El-Zein Hajar, a prononcé aujourd'hui le discours du Soudan devant la 43e session de la Conférence générale de l'UNESCO, qui se tient à Samarkand.

Dans son discours, Dr. Hajar a passé en revue les violations commises contre le Soudan par la milice terroriste des Forces de soutien rapide, en particulier les massacres, les meurtres et les pillages qui ont eu lieu dans la ville El-Fasher.

Il a dit que depuis deux ans, le Soudan subissait une destruction systématique des infrastructures dans tous les secteurs, soulignant que des milliers d'écoles avaient été détruites, les universités fermées et les enfants et les jeunes privés d'éducation, ainsi que le pillage et le vol des musées et la destruction de milliers de documents historiques.

Dr. Al-Tohami a souligné qu'ils exposaient ces faits tout en partant de la responsabilité historique pour informer la communauté internationale sur la réalité, précisant que ces pertes ne concernaient pas uniquement le Soudan, mais l'humanité tout entière, car chaque lacune dans notre patrimoine scientifique fait partie de la mémoire scientifique commune.

Il a appelé tous les partenaires à oeuvrer avec le Soudan pour surmonter les conséquences de la guerre.

Dr Al-Tohami a salué les efforts déployés par l'UNESCO dans l'élaboration du plan d'urgence pour l'éducation au Soudan 2025 -2027, soulignant qu'il s'agit d'un plan compréhensif qui répond aux priorités du Soudan en matière de reconstruction du système éducatif et culturel.

Il a également salué son 'initiative d'ouvrir un compte bancaire dédié au soutien du Soudan, permettant ainsi aux États membres et aux bailleurs de fonds de transférer leurs contributions.

Il a exprimé l'espoir du Soudan de voir l'UNESCO et les organisations internationales jouer un rôle actif dans le soutien urgent pour le plan, en soulignant que ce soutien se traduirait par une stabilité régionale et internationale.

Le ministre a affirmé que le Soudan est convaincu que la culture est un pilier fondamental pour la paix durable et la réconciliation favorisant la tolérance et la diversité, tout en affirmant son engagement à promouvoir les politiques culturelles compréhensives et à élargir la participation de la société, conformément aux conventions culturelles de l'UNESCO et aux objectifs de développement durable.