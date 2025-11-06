Cote d'Ivoire: Bongouanou - Six blessés dont un bébé dans une violente collision sur l'axe Kotobi

Un grave accident de la circulation est survenu dans la matinée du mardi 4 novembre 2025 sur l'axe Bongouanou-Kotobi, à hauteur du village de Nanan-Assouakro, provoquant une vive émotion au sein des riverains. La collision, impliquant un taxi communal et une moto, a fait six blessés, parmi lesquels un bébé d'un an.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, la violence du choc a plongé l'enfant dans un état de détresse respiratoire au moment de l'arrivée des secours. Les pompiers civils du Moronou, dépêchés en urgence, ont immédiatement prodigué les premiers soins avant de stabiliser le bébé, dont le pronostic vital était engagé.

Parmi les victimes figurent également trois jeunes femmes. La première, âgée de 25 ans, présentait de profondes plaies au crâne, au visage et aux membres. Une autre, environ 20 ans, souffrait d'une blessure sérieuse au thorax et de vives douleurs aux bras. La troisième, légèrement touchée, a néanmoins été prise en charge pour des contusions multiples.

Trois hommes âgés de 22 à 25 ans ont aussi été blessés dans l'accident. L'un d'eux a été atteint au crâne et aux jambes, un autre présentait des plaies légères au dos et aux membres, tandis que le dernier portait des traumatismes au visage et à la jambe gauche. Malgré la diversité des blessures, tous ont pu recevoir des soins rapides grâce à l'intervention des équipes de secours.

Après leur prise en charge initiale sur les lieux, l'ensemble des victimes a été évacué vers l'hôpital général de Bongouanou pour des examens approfondis et une prise en charge médicale adaptée.

Face à cet énième accident sur l'un des axes les plus fréquentés de la région, une enquête a été ouverte afin de déterminer les responsabilités et les causes précises de la collision. Les populations, pour leur part, appellent à un renforcement de la vigilance et au strict respect des règles du code de la route, rappelant que cet axe est souvent le théâtre d'excès de vitesse et d'imprudences.

Cet accident relance ainsi le débat sur la sécurité routière dans le Moronou, où les autorités envisagent depuis plusieurs mois des mesures pour réduire le nombre d'incidents sur les routes.