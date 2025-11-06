Sénégal: Kédougou - Le projet Sabadola Massawa a payé 147 milliards de francs CFA à des fournisseurs locaux en 2024

Diamniadio — Sabodala Massawa, le projet d'exploitation de la mine d'or du même nom, dans la région sénégalaise de Kédougou (sud-est), a versé 147 milliards de francs CFA à ses fournisseurs locaux en 2024, a indiqué, mercredi, à Diamniadio (ouest), l'un de ses dirigeants, Balla Niambélé.

"Sabodala Massawa se porte très bien. En termes de chiffres, en 2024, par exemple, nous avons dépensé 147 milliards de francs CFA", a dit M. Niambélé, un responsable senior d'Endeavour Mining, la société minière canadienne chargée de l'exploitation de cette mine d'or, l'une des plus importantes du Sénégal.

Il intervenait à une table ronde de la huitième édition du Salon international des mines (4-6 novembre), organisé par le ministère sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Les 147 milliards ont servi à l'achat de produits vendus par des fournisseurs sénégalais, a précisé Balla Niambélé.

Il a tenu à signaler, en présence de responsables du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, que les Sénégalais représentent 80 % des cadres qui dirigent Sabodala Massawa et 50 % du personnel.