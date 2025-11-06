Sénégal: Ngaye Meckhé - La société minière Eramet Grande Côte restitue 1 000 hectares aux autorités sénégalaises

Diamniadio — Eramet Grande Côte, la filiale sénégalaise du groupe minier français Eramet, a restitué 1 000 hectares se trouvant dans la commune de Ngaye Meckhé (ouest) à l'État du Sénégal, une opération dite symbolique, considérée comme un acte "de justice environnementale et sociale" par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop.

Les terres ont été remises symboliquement par Frédéric Zanclan, le directeur général d'Eramet Grande Côte, à M. Diop lors d'une cérémonie, mercredi, à Diamniadio (ouest).

Par la restitution de ces terres, le gouvernement sénégalais et Eramet Grande Côte manifestent leur opposition aux récurrents litiges fonciers opposant souvent les entreprises et les pouvoirs publics aux communautés locales.

"La restitution de ces terres est un [acte] de justice environnementale et sociale, qui offre aux communautés locales de nouvelles opportunités agricoles et pastorales", a dit Birame Soulèye Diop.

La restitution symbolique de ces terres appartenant à la commune de Ngaye Meckhé a eu lieu en marge de la huitième édition du Salon international des mines.

C'est une contribution d'Eramet Grande Côte à la sécurité alimentaire, selon le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Le fait de "réhabiliter" les terres avant de les restituer est la preuve que "l'exploitation minière n'est pas incompatible avec la préservation de l'environnement", a-t-il argué.

M. Diop s'est réjoui de l'attitude de la société minière qui les exploitait.

Selon lui, la restitution des terres confirme que l'administration minière, les collectivités territoriales et les communautés locales peuvent vivre dans la "cohésion".

"L'exploitation et la restitution de 1 000 hectares, en plus des 85 autres hectares [restitués] il y a près de trois ans, traduit notre volonté de travailler à la protection de l'environnement", a assuré Frédéric Zanclan.

Il a rappelé que l'État du Sénégal avait octroyé un titre d'exploitation des mêmes terres à Eramet Grande Côte.

"Nous avons trouvé des terres où il y avait 85 plantes à l'hectare. Aujourd'hui, après la réhabilitation, il y a environ 300 plantes à l'hectare", a souligné M. Zanclan.

Le directeur général des eaux et forêts, des chasses et de la conservation des sols, Babacar Dione, s'est réjoui de l'attitude de la société minière. Il confirme la plantation de nombreux arbres par Eramet Grande Côte sur les terres restituées.

Magatte Wade, le maire de Ngaye Meckhé, s'est réjoui de "l'effort de réhabilitation des sols". Il invite les autres entreprises opérant dans la zone à avoir la même attitude envers les communautés locales.

"Il faut que [cette attitude] fasse tache d'huile, à Kédougou, dans la Falémé, etc. Il faut que les entreprises minières apprennent à régénérer les terres", a ajouté M. Wade.