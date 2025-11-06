Madagascar: Patrimoine - Le Palais de la reine, fermé jusqu'à demain

La fermeture du 5 au 7 novembre des sites d'Anatirova à Andohalo et du rova d'Ambohimanga a interpellé les observateurs. Les dignitaires traditionnels s'en félicitent.

L'instruction du Premier ministre Herintsalama Andriamasy Rajaonarivelo du 21 octobre de fermer temporairement l'« Ofisin'ny Rovan'i Madagasikara » et le site culturel d'Ambohimanga Rova pendant trois jours a généré un imbroglio (5 au 7 novembre). Une personnalité avait prévu, le 6 novembre, d'effectuer un rite de purification du site historique et culturel d'Anatirova, elle était présente lors de la passation entre le ministre entrant OGascar Fenosoa et la sortante Volamiranty Donna Mara le 29 octobre.

Selon certains observateurs, l'initiateur de l'événement serait en bons termes avec le nouveau locataire du ministère de la Communication et de la Culture. Une décision qui est loin de faire l'unanimité. « Nous avons demandé à la Primature de pas autoriser le rituel à cette date, puisqu'il faut une organisation particulière pour pouvoir procéder à ce rituel », prévient Sitraka Andriantsalama Raoeliarivony, porte-parole du rassemblement des dignitaires royaux en Imerina, des descendants d'Andrianampoinimerina, d'Andriamanalinarivo et d'autres encore. Il ajoute, « Il y a eu trop de tabous violés dans le Rova. Pour citer un exemple, quand Gallieni a déplacé la dépouille d'Andrianampoinimerina d'Ambohimanga à Anatirova ».

Et la liste est longue jusqu'à la construction du colisée lors du règne d'Andry Rajoelina. « Le Rova, c'est la colline sacrée qui abrite les palais », précise Sitraka Andriantsalama Raoeliarivony qui félicite la décision du gouvernement. Il préfère s'en remettre aux désidératas du pouvoir actuel avant d'émettre une nouvelle date précise pour effectuer cette purification. « Nous avons été les premiers à demander à réaliser le rituel », ajoute-t-il.

Les réactions sont divisées, face à cette décision qui semble prendre parti, bien que le Premier ministre ait déjà donné les instructions officielles le 21 octobre. Pour le moment, les visites sont interdites sur ces deux sites. « L'alakaosibe n'est pas loin », confie le porte-parole. La démolition du colisée, du restaurant, des toilettes... dans les enceintes du palais de la Reine à Andohalo serait envisagée après que les rituels de purification seraient effectués.