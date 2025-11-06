Sénégal: Parcelles Assainies - Un homme arrêté pour collecte de vidéos obscènes et chantage

Le Commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies a interpellé, le 2 novembre 2025, un individu soupçonné de collecte de données à caractère obscène et de menaces de diffusion.

Selon les informations partagées par la Police, cette arrestation fait suite à une plainte déposée le 24 octobre 2025 par une jeune femme affirmant avoir été victime de chantage sexuel.

Lors de son audition, la plaignante a expliqué avoir été contactée par téléphone par le mis en cause, qui prétendait s'être trompé de numéro. Cette première conversation aurait conduit à la naissance d'une relation amoureuse entre eux. Le suspect l'aurait ensuite invitée à une sortie à la plage BCEAO.

Cependant, la victime aurait refusé d'entretenir des rapports sexuels avec lui. Quelques jours plus tard, il l'aurait conviée à un autre rendez-vous à la Patte d'Oie, sous prétexte de lui remettre une somme d'argent. Face à un nouveau refus, il se serait abstenu de lui remettre l'argent pour la contraindre à céder à ses avances.

La situation aurait pris une tournure plus grave lorsque l'homme aurait contacté la jeune femme pour lui annoncer qu'il détenait des vidéos d'elle à caractère obscène, menaçant de les publier sur les réseaux sociaux si elle refusait de lui rendre visite.

Confronté aux enquêteurs, le mis en cause a reconnu détenir ces vidéos, affirmant toutefois les avoir obtenues sur un groupe WhatsApp, où elles auraient été partagées par un tiers.