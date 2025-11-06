Sénégal: Conseil des ministres du 05-11-2025 - Les 4 points à retenir

Le Chef de l'État a présidé ce mercredi 05 novembre 2025 le Conseil des ministres. Il a évoqué 4 dossiers importants. Les voici.

1 - JOJ Dakar 2026

À l'entame de ce Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a abordé la question des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026, que le Sénégal va organiser dans un an. Après être revenu sur la cérémonie de dévoilement de la mascotte Ayo qu'il a présidée le vendredi 31 octobre 2025, il a rappelé l'importance de tout faire pour que ce premier événement olympique en Afrique soit une réussite totale.

Ainsi, selon lui, « le gouvernement, le Comité d'organisation des JOJ, les structures publiques et sociétés privées concernées doivent prendre toutes les dispositions préventives et mesures idoines en vue de réaliser toutes les infrastructures à réceptionner dans les délais ». Il ajoute par ailleurs que « les JOJ Dakar 2026 constituent une vitrine unique pour le Sénégal. Il faut accentuer la mise en opération systématique des dispositifs relatifs à la sécurisation des manifestations et à l'amélioration des systèmes de desserte, des lieux d'hébergement et de compétition lors des JOJ ».

2 - Renforcement et développement de l'économie sociale et solidaire

Ensuite, le Chef de l'État a appelé de ses voeux le renforcement et le développement de l'économie sociale et solidaire. Pour Bassirou Diomaye Faye, la lutte contre la pauvreté, les vulnérabilités, les inégalités et l'exclusion sociale ainsi que l'engagement volontaire envers les communautés demeurent des priorités du gouvernement. De ce fait, il demande au gouvernement de renforcer l'économie sociale et solidaire et le développement communautaire en vue de mobiliser davantage le savoir-faire, les capacités techniques, organisationnelles et financières des acteurs locaux et de leur regroupement.

C'est en ce sens qu'il instruit les membres du gouvernement « d'accélérer la mise en oeuvre des programmes et projets sectoriels de vulgarisation de l'approche coopérative sur l'étendue du territoire national, d'évaluer l'état d'application des dispositifs incitatifs de la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire et d'élaborer puis de mettre en oeuvre la stratégie nationale d'encouragement à la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) afin d'améliorer son impact sur le progrès social et le bien-être des populations ». Pour ce faire, le Président de la République exhorte le gouvernement à faire de l'année 2026 une année de promotion de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire.

3 - Autosuffisance en riz

Poursuivant sa prise de parole, le Président Faye a fait de l'autosuffisance en riz et de l'amélioration des systèmes de transformation et de commercialisation de la production rizicole nationale une priorité. Selon lui, il y a urgence de « renforcer les efforts financiers significatifs consentis en vue de l'expansion des aménagements hydro-agricoles, d'améliorer les rendements agricoles, de soutenir les riziculteurs à travers la mise en place efficace des intrants, des matériels agricoles et la maîtrise du coût de l'énergie ».

Pour réaliser ces objectifs, il souhaite que les ministres de l'Industrie, du Commerce et de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage engagent des concertations urgentes avec les professionnels de la filière afin de trouver les voies et moyens d'une transformation adéquate et d'une commercialisation rapide du riz local à travers des circuits de distribution maîtrisés.

Par ailleurs, pour une régularisation optimale des prix du riz local, soutenue par une labellisation renforcée de la filière et le renforcement durable du programme national d'autosuffisance en riz, dans la dynamique d'accélération de la souveraineté alimentaire du Sénégal, le Président de la République engage le gouvernement, sur la base d'un patriotisme économique, à développer une stratégie de valorisation et de promotion de la consommation du riz local.

4 - Agenda du Président

Enfin, Bassirou Diomaye Faye a fini par son agenda. Il a rappelé qu'il avait présidé ce 3 novembre 2025 la cérémonie d'ouverture de la 19e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et la 5e édition de la Francophonie scientifique, mais aussi, ce mardi 4 novembre 2025, la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon international des mines du Sénégal (SIM 2025). Par ailleurs, il a annoncé qu'il présiderait ce lundi 10 novembre 2025 la Journée des Forces armées sur le thème « Les Forces armées, partenaires des JOJ Dakar 2026 ».