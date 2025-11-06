Sénégal: Gouvernement - Le Premier ministre Ousmane Sonko en congé à partir du 6 novembre

Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 5 novembre 2025, le Premier ministre a mis en avant la démarche de rupture initiée par le gouvernement dans la conduite des politiques publiques.

« Le gouvernement s'inscrit dans une dynamique de rupture pour mieux satisfaire les attentes des populations dans les domaines cruciaux de leur vie quotidienne », a déclaré le chef du gouvernement.

Approvisionnement en eau : vers une amélioration durable

Le Premier ministre a souligné les progrès enregistrés dans le domaine de l'hydraulique, notamment la finalisation des études relatives aux « autoroutes de l'eau », dont les travaux seront lancés en 2026.

« Ces projets permettront d'assurer un meilleur approvisionnement en eau des centres urbains du triangle Dakar-Thiès-Touba, ainsi que de 428 localités riveraines du lac de Guiers », a-t-il précisé.

Éducation : digitalisation, recrutement et innovations

Abordant le secteur de l'éducation, le Premier ministre a mis l'accent sur la gestion des examens et concours, la carrière des enseignants et la résolution du déficit en personnel.

« Le gouvernement a validé un plan quinquennal de recrutement pour résorber le déficit en enseignants, accompagné d'un plan spécial de recrutement », a-t-il rappelé.

Il a également insisté sur les efforts de digitalisation du processus des examens du CFE et du BFM, ainsi que sur la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales.

« Le renforcement du dialogue social a permis d'améliorer la situation administrative et financière des enseignants et d'apaiser le climat social », a ajouté le Premier ministre.

Parmi les innovations citées figurent l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire, l'ouverture des lycées « Nations armées » et l'Initiative pour la Transformation humaniste de l'Éducation (IT). Il a également évoqué le programme d'urgence pour la réhabilitation des abris provisoires et la stratégie nationale des infrastructures et équipements scolaires.

Sécurité : des résultats probants

Sur le plan sécuritaire, le Premier ministre a salué les efforts de l'administration territoriale et des forces de défense et de sécurité.

« Elles ont mené, de juillet à octobre 2025, des opérations de grande envergure qui ont produit des résultats probants dans la sécurité publique, la sécurité civile et la lutte contre la drogue », a-t-il affirmé.

Il a également cité des actions contre l'exploitation et le transfert frauduleux de devises, les encombrements urbains, les occupations anarchiques, la mendicité et l'immigration clandestine, avec des résultats chiffrés à l'appui.

Félicitations et congé annoncé

En conclusion, le Premier ministre a félicité les ministres de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de l'Éducation nationale, de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour « le travail abattu et les résultats obtenus ».