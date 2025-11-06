Ile Maurice: L'ouvrier chinois n'a pas survécu à ses blessures

L'ouvrier chinois grièvement blessé lors d'un accident survenu lundi après-midi, 3 novembre, à Riche-Terre, a succombé à ses blessures. Âgé de 48 ans, il avait été amputé de la jambe droite à la suite d'une violente collision sur l'autoroute.

Le médecin de service a constaté son décès hier, aux petites heures du matin, avant que le corps ne soit transféré à la morgue de l'hôpital SSRN pour autopsie. Celle-ci a été pratiquée le même jour, avant que la compagnie qui l'employait n'entame les procédures de rapatriement de la dépouille vers son pays d'origine.

L'accident s'est produit lundi vers 15 heures, lorsque le fourgon blanc a percuté de plein fouet la glissière de sécurité avant de heurter un poteau électrique métallique. Selon les premières constatations, le véhicule se dirigeait de Port-Louis vers Terre-Rouge lorsqu'il a dévié de sa trajectoire pour une raison encore indéterminée.

Au volant se trouvait un ouvrier chinois de 58 ans, également employé de la même société de construction et résidant dans un dortoir à Mahogany, Beau-Plan. L'impact a causé d'importants dégâts matériels, endommageant le garde-corps métallique et le poteau électrique. Le conducteur, fort heureusement, n'a pas été blessé.

Les secours du SAMU ont porté assistance au passager, dont la jambe avait été partiellement sectionnée sur place. Après les premiers soins, la victime a été transportée à l'hôpital SSRN de Pamplemousses, où elle a été placée en unité de soins intensifs sous respiration artificielle.

Les pompiers ont également été dépêchés sur place. Le conducteur et la victime travaillaient tous deux depuis une dizaine d'années pour une entreprise internationale de construction basée à New-Grove.

L'alcootest pratiqué sur le conducteur s'est révélé négatif. Le véhicule a été saisi et conduit au poste de police de Terre-Rouge pour examen technique. Le chauffeur a ensuite été autorisé à regagner son dortoir sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, tout en demeurant à la disposition des enquêteurs.

Le chauffeur sera traduit en cour sous une accusation d'homicide involontaire. La police poursuit son enquête afin d'établir les causes exactes de ce tragique accident.