Ile Maurice: Des échanges avec des partenaires internationaux

6 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Notre quadricolore s'affiche cette semaine au World Travel Market (WTM) à Londres, l'un des salons les plus importants pour l'industrie du tourisme mondial. L'événement, qui se déroule du 4 au 6 novembre, réunit plus de 3 000 exposants et des visiteurs de plus de 180 pays.

Dans ce contexte, La délégation officielle, conduite par le ministre du Tourisme, Richard Duval, accompagnée du directeur de la MTPA, Avinash Kanti Teelock, et du haut-commissaire de Maurice au Royaume-Uni, Rajesh Jeetah, a rencontré sur place des partenaires internationaux pour présenter les atouts de l'île et soutenir le développement de projets touristiques et commerciaux. Les récentes distinctions obtenues aux World Travel Awards 2025, notamment pour les plages et la qualité de l'Office de tourisme, viennent renforcer cette démarche.

Parallèlement, le secteur privé est également présent au salon. Air Mauritius, l'Association des hôteliers et restaurateurs de Maurice, ainsi que des hôtels et agences de voyages comme Shangri-La Le Touessrok, Beachcomber Resorts & Hotels, Maradiva Villas Resort & Spa, The Lux Collective et le groupe Sunlife participent aux rencontres, valorisant ainsi l'offre mauricienne auprès des professionnels internationaux.

Le WTM se distingue par son ampleur et ses initiatives : plus de 46 000 participants sont attendus et des milliers de rendez-vous ont été préprogrammés. De plus, le Trend Fest et la chaîne WTM TV offrent une visibilité supplémentaire aux exposants. Enfin, un sommet réunit plus de 50 ministres du Tourisme, en partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme et le World Travel & Tourism Council, pour échanger sur les tendances et enjeux du secteur à l'échelle internationale.

