Ile Maurice: Un enfant violé dans un foyer

Il n'a que sept ans. Un âge où l'on devrait apprendre, rire et se sentir en sécurité. Pourtant, ce petit garçon a vécu l'innommable. Pensionnaire d'un foyer censé lui offrir protection et encadrement, il aurait été victime de viols répétés par deux autres résidents.

Selon le récit bouleversant consigné à la police de Vacoas, cet élève d'une école spécialisée à Curepipe a raconté que deux pensionnaires du centre auraient, à plusieurs reprises, abusé de lui sexuellement. Les faits se seraient produits durant son séjour dans ce foyer, il y a quelque temps de cela.

De retour dans sa famille, c'est à son père qu'il a d'abord eu le courage de confier ce qu'il avait enduré. Ce dernier a aussitôt alerté les autorités. Le petit a relaté en détail comment les deux autres pensionnaires auraient abusé de lui à tour de rôle. Le petit garçon a exprimé sa volonté d'être examiné et de collaborer pleinement à l'enquête. Il serait capable de reconnaître ses agresseurs. Les faits rapportés glacent le sang. «Un tel acte, commis sur un enfant, dans un lieu censé le protéger, est une trahison insoutenable», a lâché la grandmère du petit qui l'a accompagné pour déposer sa plainte.

Ce n'est pas la première fois que des abus sont signalés dans certains foyers. Les officiers de la Brigade pour la protection de la famille ont été alertés. Les deux jeunes agresseurs sont recherchés. Pour rappel, toute personne reconnue coupable d'abus sexuels risque une amende ne dépassant pas Rs 1 million et une peine de prison maximale de 20 ans. Lorsque l'enfant victime d'abus sexuels souffre d'un handicap, le coupable est passible d'une peine de prison pouvant atteindre 20 ans.