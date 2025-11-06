Madagascar: Interrogatoire sous stéthoscope...

Après avoir fait patienter les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) pendant plusieurs jours en raison de problèmes cardiaques, l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga, qui était admis à la clinique Premium Care, a finalement été en mesure d'en sortir, hier matin, pour être auditionné.

Vers 9 h 45, le calme habituel du Triangle du Réduit a été rompu par le vrombissement des moteurs et un ballet impressionnant de véhicules de la police se rendant à la FCC. L'ambulance blanche de la clinique Premium Care, escortée par un convoi conséquent de policiers, a franchi les grilles de la commission. À son bord : Mamy Ravatomanga, l'homme d'affaires malgache au centre d'une enquête retentissante pour blanchiment d'argent et transferts illicites de fonds.

L'atmosphère était lourde et tendue. Sur place : des journalistes, des cameramen, et quelques curieux venus assister à l'un des épisodes en vue du moment. Les forces de l'ordre ont quadrillé le périmètre, les motards de la police en avant, le van de la Special Support Unit en appui, et les enquêteurs de la FCC postés à l'entrée principale.

Soutenu par deux infirmiers de la clinique, Mamy Ravatomanga est descendu de l'ambulance avec de lents mouvements. Malgré son hospitalisation récente pour problèmes cardiaques, il a esquissé un sourire, visiblement déterminé à montrer qu'il garde le contrôle. Dans un geste inattendu, il a salué son avocat Me Siddhartha Hawoldar d'une poignée de main franche. Me Khushal Lobine était aussi présent à ses côtés.

Plus tôt dans la matinée, Me Hawoldar avait déclaré : «Mon client est prêt à coopérer pleinement avec les autorités, dans la limite de ses capacités physiques», précisant que l'interrogatoire devait durer environ quatre heures, conformément aux recommandations médicales.

Dans l'enceinte de la FCC, les enquêteurs attendaient l'homme d'affaires malgache, arrêté le 24 octobre alors qu'il était hospitalisé. Mamy Ravatomanga fait face à de graves accusations de blanchiment et de détournements de fonds présumés entre Madagascar et Maurice.

Pendant plus de quatre heures, les échanges - questions ciblées, vérifications de documents et contre-interrogatoire minutieux -, ont eu lieu. À l'extérieur, l'escorte médicale restait en alerte, prête à ramener le suspect à la clinique dès la fin de la séance. C'est vers 14 h 20 que l'homme d'affaires a quitté les locaux de la FCC, le Dr Aniff Yearoo, cardiologue à la clinique Premium Care, qui est son médecin traitant, sur les talons. Le convoi s'est ébranlé dans le même ordre qu'à l'arrivée.