Madagascar: Interrogatoire sous stéthoscope...

6 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Après avoir fait patienter les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) pendant plusieurs jours en raison de problèmes cardiaques, l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga, qui était admis à la clinique Premium Care, a finalement été en mesure d'en sortir, hier matin, pour être auditionné.

Vers 9 h 45, le calme habituel du Triangle du Réduit a été rompu par le vrombissement des moteurs et un ballet impressionnant de véhicules de la police se rendant à la FCC. L'ambulance blanche de la clinique Premium Care, escortée par un convoi conséquent de policiers, a franchi les grilles de la commission. À son bord : Mamy Ravatomanga, l'homme d'affaires malgache au centre d'une enquête retentissante pour blanchiment d'argent et transferts illicites de fonds.

L'atmosphère était lourde et tendue. Sur place : des journalistes, des cameramen, et quelques curieux venus assister à l'un des épisodes en vue du moment. Les forces de l'ordre ont quadrillé le périmètre, les motards de la police en avant, le van de la Special Support Unit en appui, et les enquêteurs de la FCC postés à l'entrée principale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Soutenu par deux infirmiers de la clinique, Mamy Ravatomanga est descendu de l'ambulance avec de lents mouvements. Malgré son hospitalisation récente pour problèmes cardiaques, il a esquissé un sourire, visiblement déterminé à montrer qu'il garde le contrôle. Dans un geste inattendu, il a salué son avocat Me Siddhartha Hawoldar d'une poignée de main franche. Me Khushal Lobine était aussi présent à ses côtés.

Plus tôt dans la matinée, Me Hawoldar avait déclaré : «Mon client est prêt à coopérer pleinement avec les autorités, dans la limite de ses capacités physiques», précisant que l'interrogatoire devait durer environ quatre heures, conformément aux recommandations médicales.

Dans l'enceinte de la FCC, les enquêteurs attendaient l'homme d'affaires malgache, arrêté le 24 octobre alors qu'il était hospitalisé. Mamy Ravatomanga fait face à de graves accusations de blanchiment et de détournements de fonds présumés entre Madagascar et Maurice.

Pendant plus de quatre heures, les échanges - questions ciblées, vérifications de documents et contre-interrogatoire minutieux -, ont eu lieu. À l'extérieur, l'escorte médicale restait en alerte, prête à ramener le suspect à la clinique dès la fin de la séance. C'est vers 14 h 20 que l'homme d'affaires a quitté les locaux de la FCC, le Dr Aniff Yearoo, cardiologue à la clinique Premium Care, qui est son médecin traitant, sur les talons. Le convoi s'est ébranlé dans le même ordre qu'à l'arrivée.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.